A partir de R$ 6: as 10 novidades de beleza que você vai querer neste mês

É bom você arranjar um espacinho aí, no seu nécessaire, na pia do banheiro ou no criado mudo: em novembro, o mês da Black Friday e, para alguns, a melhor época para já garantir as compras de Natal (seus presentes ou os dos outros!), nossa seleção mensal de produtos de beleza está bem boa, viu?

Com preços que começam nos R$ 6, reunimos – e testamos! – batons com ótimo custo-benefício, uma série de produtinhos focados na hidratação dos cabelos, e até uma máscara de cílios criada com uso de tecnologia.

Vem ver nossas novidades favoritas:

Esmalte ‘Meu Horóscopo do Dia’, coleção Astrologia em Cores – Risqué

–

Preço sugerido: R$ 5,99 (cada)

No mês passado, contamos aqui que a Risqué havia acabado de se inspirar no universo da astrologia para lançar a ‘Astrologia em Cores’, uma linha com seis diferentes esmaltes, cada um deles correspondente a uma dupla de signos do zodíaco.

Entre as nossas cores favoritas estão o verde metálico ‘A Louca dos Signos’, que representa Gêmeos e Sagitário, e o dourado/acinzentado ‘Meu Horóscopo do dia’ (foto), inspirado nos signos de Aquário e Leão.

Este último chama atenção por, além de ser um tom versátil e mais diferente do que vemos por aí, ter efeito metálico e matte ao mesmo tempo: ou seja, brilho com acabamento fosco, presente em outros três vidrinhos da linha (são eles: ‘Eu não, foi meu ascendente’, ‘Sambando no Inferno Astral’ e ‘Joga Astral no meu mapa’).

As cores são realmente cintilantes, o preço é acessível e dá para enxergar as partículas de brilho logo na primeira camada. A durabilidade também é ótima e, por aqui, as unhas ficaram praticamente intactas durante mais de uma semana.

Duo de Sobrancelhas – Vult

–

Preço sugerido: R$ 15,60

Olha, por mais produtos incríveis para sobrancelhas que cheguem ao mercado todos os meses, a boa e velha sombra é incomparável para quem procura mais naturalidade na hora de preencher – e a maioria dos maquiadores devem concordar. Disponível em dois tons de marrom que possuem boa adaptação, o pó também tem uma textura decente e, o principal, não esfarela.

Ponto positivo para a embalagem prática. O único ponto negativo? Não contar com pincel, mas, sem dúvida, traz um ótimo custo benefício.

Iluminador Tint – Vult

–

Preço sugerido: R$ 21,90

Anunciado para a imprensa durante a Beauty Fair deste ano, o Iluminador Tint da Vult inova, principalmente, pela textura jelly, que como o nome já indica é bem semelhante à de uma gelatina (ou mousse). Fácil de aplicar, o tom é um dourado sutil que pode ser usado tanto nas áreas “convencionais” do rosto – como alto das maçãs, ossinho do nariz, arco do cupido – quanto nos lábios e nas pálpebras.

O produtinho, que dispensa o uso do pincel, já que pode ser espalhado facilmente com os dedos, funciona tanto para propostas mais discretas, misturado à base, quanto para quem deseja um glow mais intenso: aí, é só trabalhar construindo camadas e reaplicando o iluminador sempre que julgar necessário.

Pequenininho e bom para levar na bolsa, tem vitamina E na fórmula e é livre de parabenos, além de não ser testado em animais.

Máscara de cílios ‘5 em 1 Genius’ – Avon

–

Preço sugerido: R$ 38,99

Caso você não saiba, em outubro a Avon relançou completamente a linha de maquiagem da marca, da embalagem às campanhas publicitárias, passando, é claro, pelos produtos, que agora contam com uma gama mais extensa de tonalidades.

Na nossa opinião, a estrela dessa “nova geração” da Avon é a ‘5 in One Genius’, máscara de cílios em gel, superpotente e criada de maneira totalmente tecnológica, mapeando comentários e desejos de consumidoras online quando o assunto são cílios perfeitos.

O resultado é um rímel que, de fato, cumpre o que promete: cílios bem longos, curvadinhos e com bastante volume, graças ao aplicador que conta com uma pontinha extra, rodeada por cerdas menores. Fácil de passar, inclusive em cílios naturalmente mais retos, tem bom custo-benefício e é ideal para quem gosta de um olhar mais aberto, com os pelinhos bem separados.

–

Preço sugerido: R$ 39,90

Se é durabilidade o que você procura, aquele batom à prova de beijo, trabalho, café, e faculdade, o Super Tint, da quem disse, berenice?, pode ocupar facilmente esse lugar de seu novo Bff. De acordo com a marca, ele pode durar até 16 horas e, segundo o nosso teste, ele aguentou gloriosamente um dia inteiro. Disponível em cinco cores diferentes – nude, rosa, coral (foto), vermelho e marsala -, ele tem acabamento matte e cheirinho de sobremesa. Com boa pigmentação e excelente cobertura, preencheu bem os lábios em uma passada. A gente recomenda.

Leave-in ‘Summer Crush Spray’ – Aussie

–

Preço sugerido: R$ 44,90 (236ml)

O verão só começa, oficialmente, na penúltima semana de dezembro, mas a Aussie, marca inspirada no estilo de vida lá da Austrália, já antecipou o clima ao lançar a linha de produtos capilares ‘Summer Crush’, que é edição limitada e foi pensada para todos os tipos de cabelo.

Os produtos, entre eles xampu, condicionador, máscara e leave-in, têm fórmula com Alga Marinha australiana, Aloe Vera e Óleo de Jojoba, e entregam alta hidratação, ainda mais quando pensamos em fios danificados pelos raios solares, água do mar e cloro da piscina.

Nosso favorito é o Leave-in, em spray, principalmente pela praticidade na hora de aplicá-lo. Dá para usar como protetor térmico antes do secador ou chapinha, para ajudar a desembaraçar o cabelo em dias mais, digamos, complicados, e é ótima pedida para quem curte um cuidado capilar quando está na praia.

Bônus no uso do leave-in para quem tem fios cacheados, crespos ou descoloridos, ou seja, com maior perda de água, já que o spray repõe a hidratação.

Batom ‘Stick Hyaluronic’ – Make B.



–

Preço sugerido: R$ 54,90

Uma das coisas mais surpreendentes sobre o Batom Stick Hyaluronic, da Make B., é que ele deixa nos lábios uma gostosa sensação de refrescância. Sério! Além disso, ele não é do tipo que pesa e, enriquecido com ácido hialurônico vetorizado, promove uma hidratação power e, para quem curte, um efeito boca gigantona.

É fácil de passar e possui 5 cores. O bônus é a embalagem chiquíssima!

Xampu ‘Ever Creme Deep Nourish’ – L’Oréal Professionnel

–

Preço sugerido: R$ 59,90

A mais recente novidade capilar da L’Oréal Paris no Brasil é a linha Ever, com xampus, condicionadores e cremes de tratamento divididos em três categorias: Ever Curl, para cacheadas, Ever Pure, para fios danificados por coloração e Ever Creme (foto), ideal para cabelos secos e quebradiços.

O xampu, que tem óleo de damasco, é livre de parabenos e sulfatos, e ajuda a deixar o cabelo mais macio e brilhante. A fragrância fresquinha é outro destaque, e mistura o próprio damasco com goji berry, açaí e coco.

Mais uma alternativa para as que procuram por produtos de alta performance quando o assunto é hidratação e maciez.

Xampu ‘Bain Resistance Thérapiste’ – Kérastase

–

Preço sugerido: R$ 160 (250ml), à venda na Beauty Box

O ‘Bain Resistance Thérapiste’, além do cheiro delicioso, é um dos xampus mais interessantes que já testamos. Isso porque, quando você sente a textura do produto nas mãos, percebe que ele não faz espuma, até ser esfregado no couro cabeludo. Aí, a espuma vem, mas é rapidamente absorvida pelos fios, o que ajuda a reconstituir as fibras capilares e promove bastante hidratação, tudo junto com a limpeza.

Recomendamos para quem está com os cabelos altamente danificados, desidratados e/ou quebradiços, e para quem costuma investir em química ou expõe os fios todos os dias ao calor do secador, chapinha e babyliss. O novo brilho da cabeleira já pode ser notado após poucas lavagens.

Escova de limpeza e massageador facial ‘LUNA™ 3’ – FOREO

Preço sugerido: R$ 1.199, à venda na Sephora, Beauty Box, Beleza na Web, Época Cosméticos e Opaque

Novidade mais recente da FOREO, marca famosa por popularizar os dispositivos tecnológicos de limpeza facial, o LUNA™ 3 é, ao mesmo tempo, “escovinha” de limpeza e massageador, e chega como evolução de um dos produto mais vendidos da marca, o LUNA™ 2.

A principal diferença do LUNA™ 3 é que ele funciona junto com um aplicativo (o FOREO for you), disponível para download em celulares com sistema Android e iOS. Dentro do app você registra seu aparelho, monta uma rotina de limpeza de acordo com as suas necessidades, e ainda pode testar os modos de massagens faciais pré-configuradas, focadas em boca, pescoço, olhos e contornos, que já vêm com o programa.

À venda em três cores diferentes, sendo elas o rosa (para peles normais), lavanda (peles sensíveis) e azul (para peles mistas), o novo FOREO traz 16 níveis de intensidade de pulsação, tempo de limpeza de até dois minutos e permite até 650 usos por cada recarga.

Sim, um FOREO custa caro, é um investimento, e caso você decida adquirir um, a dica é inseri-lo completamente na sua rotina diária de cuidados com a pele. A escovinha, que deve ser usada junto de um sabonete ou gel de limpeza, realmente ajuda a deixar a pele bem mais limpa, seja por meio de usos diários ou espaçados. Os resultados, entre eles diminuição dos cravinhos e espinhas, podem ser notados a curto e (principalmente) longo prazo.

Já o massageador, localizado na parte de trás do dispositivo, é ideal para auxiliar na absorção de creminhos e séruns hidratantes, além de ativar a circulação, amenizando olheiras e inchaço.