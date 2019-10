A Risqué lançou uma coleção de esmaltes astrológicos e já quero o de Touro

É tudo o que elas querem! O terrível Mercúrio Retrógrado se aproxima (começa no próximo dia 31) e, como não é possível evitá-lo, pelo menos dá para deixar o período um pouco mais colorido. Para dar aquela mão, a Risqué, marca de beleza, acabou de lançar uma coleção de esmaltes toda especial e inspirada nos signos do zodíaco.

Chamada de “Astrologia em Cores”, a série conta com seis tons místicos com, obviamente, os nomes mais absurdos e divertidos possíveis representando os signos e códigos astrológicos.

São eles:

Meu horóscopo do dia (representando os signos de Aquário e Leão): Esmalte dourado de efeito matte metálico.

Esmalte dourado de efeito matte metálico. Joga astral no meu mapa (representando Touro e Escorpião): Esmalte branco de transparência metálica matte.

Esmalte branco de transparência metálica matte. A louca dos signos (representando Gêmeos e Sagitário): Esmalte verde metálico.

Esmalte verde metálico. Eu não, foi meu ascendente (representando Peixes e Virgem): Esse esmalte roxo metálico de efeito matte.

Esse esmalte roxo metálico de efeito matte. Sambando no inferno astral (representando Áries e Libra): Esmalte vermelho com efeito matte metálico.

Esmalte vermelho com efeito matte metálico. Antes que Saturno volte (representando Câncer e Capricórnio): Esmalte rosé metálico.

“Quisemos trazer este assunto, que está sempre tão em alta na internet e no dia a dia dos nossos consumidores à tona, de forma leve e descontraída, já que Risqué incentiva todos a explorarem as diferentes possibilidades e caminhos que a vida e as cores nos dão.” disse Regiane Bueno, Diretora de Marketing da divisão de consumo da Coty, empresa que controla a Risqué.

É quase como ter o cosmos na ponta dos dedos! De acordo com a marca, algumas cores trazem o efeito matte metálico, uma inovação que entrega brilho e acabamento fosco ao mesmo tempo. Legal, né?

Os esmaltes já estão disponíveis e podem ser encontrados nas principais drogarias, perfumarias e supermercados do país e também no e-commerce da marca.

Preço sugerido: R$5,99

SAC: 0800 012 68 88