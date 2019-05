A Sephora vai presentear suas clientes com máscaras faciais coreanas

Quem curte skincare sabe que uma das partes mais gostosas de manter uma rotina de cuidados com a pele é poder usar o tempo livre para relaxar em casa e fazer máscaras faciais. Se você é desse time, atenção. No próximo domingo (19), a Sephora Brasil vai presentear suas clientes com máscaras da Dermal, marca especializada em produtos coreanos para a pele.

Para participar da promoção, batizada de ‘Mask Day‘, são necessárias duas coisas: 1. ser participante do Beauty Club da Sephora, o programa de fidelidade da rede francesa, de modo que o cadastro pode ser feito online ou no próprio dia 19, com o número de seu CPF em mãos, e 2. comparecer a uma loja física ou quiosque da multimarcas, gastando R$ 59 ou mais em compras.

Pronto! Assim que compras e cadastros forem aprovados, você tem direito a escolher uma máscara da Dermal (por CPF), que conta com opções opções ideais para cada ritual de hidratação e capazes de promover efeito glow e lifting imediato.

E, viu, não deixe sua visita à loja para a última hora. Os produtinhos de beleza, entre eles as sheet masks (de ‘papel’) superhidratantes que combinam ingredientes como colágeno e extrato de vinho tinto, serão distribuídos apenas enquanto durarem os estoques.