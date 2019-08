A Vult lançou um glitter líquido para uma maquiagem completamente eufórica

Qualquer pessoa que assistiu “Euphoria”, seriado com temática adolescente da HBO, deve ter observado (ou melhor, ter ficado obcecado!) as maquiagens incríveis, coloridas e cheias de glitter usadas pelos personagens, não?! Pois por coincidência – ou seria inconsciente coletivo? -, a Vult acaba de lançar um produtinho para dar aquela ajudada em makes mais criativos.

Leia Mais: Hunter Schafer resolveu usar pérolas na maquiagem e não é que funcionou?

Chamado de Glitter & Go!, ele é uma espécie de glitter líquido com partículas multidimensionais de brilho para deixar quem usa coloridona e toda brilhante. E, ó, vale usar só para dar uma corzinha ou dar asas à imaginação mesmo, ele pode ser usado nos olhos, na boca, no rosto e até no corpo! São quatro cores disponíveis e com nomes bem fofos: “Conto de Fadas” (rosa), “Pote de Ouro” (dourado), “Fim do Arco-íris” (lilás) e “Pó Encantado” (cobre).

Por aqui, a gente já testou e ele é superfácil de passar e tem uma textura gostosinha que não pesa na pele. Mas, por exemplo, se você espera aquele efeito “Kїrakira+”, aplicativo que faz as fotos do Instagram brilharem em pontos específicos, será necessário finalizar o make com glitter sólido e específico para o rosto – não vai colocar qualquer coisa na face, hein?!

Um lançamento para você chorar lágrimas de glitter, como as personagens de “Euphoria”. Sim, é sério, literalmente:

Para fazer esse make artístico acima inspirado na série, eu misturei as cores “Fim do Arco-íris” e “Conto de Fadas”. A melhor parte? Durou a festa inteira!

Serviço

@vult l vult.com.br

Preço sugerido: R$ 19,30

SAC: (11) 4736-8890; sac@vult.com.br