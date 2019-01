Abusa do rosa, menina!

Vale testar, vale brincar, vale liberar todas as cores da sua beleza. Nessa alquimia de texturas e cores, tudo é permitido. Que tal explorar as várias tonalidades de rosa nos olhos, maçãs do rosto e até nos lábios? Demais, né? Então, bora para o tutorial!

Comece preparando a pele. Com ela limpa e hidratada, aplique a base e o corretivo. Lembre-se de passar um hidratante nos lábios, também.

Na sequência, aplique o tom salmão da Sombra +4 Color Aquarela 1200 em toda a pálpebra móvel. Anote esta dica: esfume as bordas e mantenha o centro da pálpebra mais intenso. Em seguida, aplique a sombra rosa mais escura e forte na parte inferior dos olhos, fazendo o contorno bem rente à marca d’água, partindo do canto externo para o interno. Repita a mesma operação na parte superior. Para um acabamento perfeito, use a parte chanfrada do Pincel Olhos Delineados Aquarela.

A maquiadora Camila Hayasaka, nossa superstar neste vídeo de automaquiagem, ensina: para um resultado mais impactante e forte, molhe o pincel antes de aplicar a sombra, tanto embaixo como no canto externo dos olhos, marcando bem aquele V. Depois, esfume levemente a linha superior.

Aí, é hora de passar o Lápis Kajal Cor Intensa Aquarela Marrom rente aos cílios superiores, na chamada linha d’água. Faça um delineado forte e impactante.

Para destacar ainda mais os olhos, aplique duas camadas da Multimáscara Tint à prova d’água Aquarela, tanto nos cílios superiores como nos inferiores. “Dessa forma você abre o olhar, deixando-o mais expressivo”, explica Camila.

Agora, o truque de mestre: com o dedo, aplique um pouquinho do Pó Iluminador Glow Aquarela no canto interno dos olhos e nos pontos altos do rosto, como nas maçãs, ponte do nariz e acima dos lábios, região conhecida pelos maquiadores como arco do cupido. Bastam alguns toquinhos para seu make ficar com uma aparência radiante e ganhar aquele frescor.

Por fim, aplique algumas pinceladas de Blush Color Aquarela Rosa nas bochechas. Não precisa exagerar, pois a ideia, aqui, é apenas dar um aspecto saudável ao rosto. Finalize com o Batom Color Hidra Aquarela Rosa 200. “Como este make brinca com as várias gamas de rosa, o ideal é aplicar um batom mais suave, ou seja, um tom de rosa mais próximo ao da sua pele, quase nude. Assim o resultado será mais leve e delicado”, conclui Camila.

Viu como você pode exagerar no exagero do rosa para criar um make tudo de bom?

Agradecimentos: Simone Barcelos, diretora criativa da Escola Madre, e Cintia Fonseca, docente e gerente da Escola Madre.