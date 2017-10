Anitta usa make idêntico ao de Demi Lovato e ele é maravilhoso

Certa vez, há não muito tempo, uma sábia chamada Rihanna afirmou categoricamente: “é só maquiagem, divirtam-se”! Desde então, parece, diversas celebridades resolveram seguir à risca o conselho da empresária dona da marca de cosméticos Fenty Beauty e começaram a, finalmente, se arriscar nas produções de make.

Leia Mais: 9 tendências de make, sobrancelha e pele que vão bombar muito

Ok, esse movimento não aconteceu do dia para a noite e muito menos única e exclusivamente por causa da Riri. É um novo momento da beleza mesmo, algo iniciado nas ruas, no Instagram, claro, e nos tutoriais de make por garotas cansadas do mesmo olho gatinho de sempre. Veja bem, a gente ama o olho gatinho, tá?

Leia Mais: Este perfume da Glossier é uma inovação para o mundo dos cheiros

Mas maquiagem é expressão, é traduzir sentimentos e, obviamente, é também se sentir bonita – existe mais de uma forma de se sentir bonita, não é mesmo?!

E, pegando carona nesse sentimento, algumas famosas descobriram dois novos e poderosos aliados: iluminador e sombra. A cor favorita do momento? Lavanda! Uma coisa bem anos 1980, bem glam, bem ousadia & alegria.

Foi a escolhida, por exemplo, por Demi Lovato para a grande festa da revista Estilo norte-americana no início desta semana.

E, veja só, o tom também foi o eleito da Anitta para o Prêmio Multishow numa maquiagem igualmente bela.

@multishow make linda do meu amigo @henriquem85 A post shared by anitta 🎤 (@anitta) on Oct 24, 2017 at 5:43pm PDT

Sabe quem também já se aventurou na cor? Claro, Rihanna.

O look também foi aprovado pela modelo Hannah Ferguson.

Happy Birthday @hannahfergusonofficial ! 😘 A post shared by Hung Vanngo (@hungvanngo) on Oct 11, 2017 at 11:47am PDT

E algumas das mais ousadas já apostam logo no tom lavanda holográfico.

@yelyahwilliams today ✨ A post shared by hannah choi (@_hannahchoi) on Oct 3, 2017 at 3:02pm PDT

Sensacional.