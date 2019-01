Após críticas, Avon se desculpa e remove anúncio de produto anti-celulite

Após receber duras críticas da atriz e ativista britânica Jameela Jamil (mais conhecida por interpretar a personagem Tahani na série “The Good Place”), a Avon americana se desculpou publicamente e tirou de circulação uma propaganda referente ao Smooth Moves Naked Proof, um produto anti-celulite da marca, que promete resultados após quatro semanas de uso.

A polêmica começou no último sábado (19), quando Jameela, que superou a anorexia e atualmente toca o projeto I Weigh, em prol da autoaceitação e do movimento body positive, postou em sua conta do Twitter uma foto do anúncio em questão: ele mostrava a imagem de uma mulher sorrindo sentada, e vinha acompanhado do slogan “covinhas são fofas no seu rosto (e não nas suas coxas)”.

And yet EVERYONE has dimples on their thighs, I do, you do, and the CLOWNS at @Avon_UK certainly do. Stop shaming women about age, gravity and cellulite. They’re inevitable, completely normal things. To make us fear them and try to “fix”them, is to literally set us up for failure pic.twitter.com/78kqu3nHeE — Jameela Jamil (@jameelajamil) January 19, 2019

“TODO MUNDO tem marcas nas coxas, eu tenho, você tem, e os PALHAÇOS da Avon com certeza têm. Parem de fazer com que as mulheres tenham vergonha da idade, dos efeitos da gravidade e de suas celulites. São coisas inevitáveis e completamente normais. Fazer com que a gente tente ‘consertá-las’ por medo é literalmente nos preparar para o fracasso”, dizia a legenda do tuíte, em tradução livre, ao mesmo tempo em que cobrava um posicionamento da gigante de cosméticos.

Ela comentou, ainda, sobre uma outra frase da mesma propaganda, que dizia que “todo corpo é bonito”:

Every body is beautiful, unless they have any “flaws” I guess. What a gross abuse of the body positive movement. I want you all to look out for this constant manipulation. Once you see it, you can’t unsee it. It’s everywhere. You are constantly being manipulated to self hate. pic.twitter.com/cUnV8N3lD8 — Jameela Jamil (@jameelajamil) January 19, 2019

“Todo corpo é bonito, a menos que ele tenha algum ‘defeito’ acredito eu. Que jeito grosseiro e abusivo de falar sobre o movimento body positive. Quero que vocês todos prestem atenção nessa manipulação constante. A partir do momento que você a percebe, não consegue mais deixar de notar. Está em todos os lugares. Você está constantemente sendo manipulada para se odiar”, comentou.

A marca não demorou muito para tomar uma atitute, e logo respondeu ao post de Jameela, também pelo Twitter:

Hi Jameela, we completely understand where you’re coming from. We realize that we missed the mark with this messaging. We have removed this messaging from all future marketing materials. We fully support our community in loving their bodies and feel confident in their own skin. — Avon (@AvonInsider) January 19, 2019

“Oi, Jameela, a gente entende completamente o que você quis dizer. Nós percebemos que erramos o tom com essa mensagem, e a removemos de todos os nossos materiais de marketing futuros. Apoiamos plenamente nossa comunidade no movimento de amar seu corpo e se sentir confiante na sua própria pele”, falava o texto.

THIS RIGHT HERE IS PROGRESS!!!! Thank you @AvonInsider for listening to us. https://t.co/AJsB4cGqZT — Jameela Jamil (@jameelajamil) January 19, 2019

“Isto aqui é progresso! Obrigada, Avon, por nos ouvir”, tuitou Jameela, agradecendo pela reação da marca.

A Avon dos Estados Unidos, além de responder às críticas da atriz, também publicou um pedido de desculpas em seu perfil oficial:

We hear you and we apologize. We messed up on our Smooth Moves Naked Proof messaging. We want to let you know that we are working diligently to remove this messaging from our marketing materials moving forward. We're on it. We love our community of women. pic.twitter.com/lUyK3EyfAy — Avon (@AvonInsider) January 20, 2019

“Nós ouvimos vocês e pedimos desculpas. Nós erramos na mensagem sobre o Smooth Moves Naked Proof. Queremos que vocês saibam que nós estamos trabalhando ativamente para remover essa mensagem dos nossos materiais de marketing daqui para a frente. Nós estamos com vocês. Amamos a nossa comunidade de mulheres”, dizia a mensagem.