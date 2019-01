Ariana Grande está de batom preto na capa do novo álbum por um motivo fofo

No mundo pop as expectativas em torno do novo álbum de Ariana Grande, que leva o nome de “thank u, next” (sim, igual à música lançada no ano passado) estão das mais altas, e o CD está previsto para chegar a lojas e serviços de streaming logo no início de fevereiro, mais especificamente no próximo dia 08 (sexta-feira).

Além do hit homônimo, o álbum vai contar com outras 11 faixas, já divulgadas pela cantora em seu Instagram. E Ariana aproveitou o espaço da rede social para, ainda, revelar a capa do novo projeto, na qual aparece deitada, de cabeça para baixo, usando um poderoso batom preto.

De acordo com o próprio Twitter da cantora, o tom do make não foi escolhido por acaso – e, bem, ele não tem nada a ver com uma vibe gótica ou com qualquer tipo de referência ao Halloween, muito pelo contrário. Ariana decidiu usar o batom como uma maneira criativa de homenagear a própria mãe, Joan Grande.

Na última quarta-feira (23), Ari, através de seu perfil oficial, tuitou em homenagem à mãe, ressaltando essa ~mania~ que Joan tem de ostentar um batonzão preto, não importando a ocasião:

shoutout to the baddest, most intelligent, most thoughtful and generous, strongest (like you have no idea), black lipstick wearing for no occasion mama. the og @joangrande… i hope i can be half as fly and wonderful and graceful as u are one day. — Ariana Grande (@ArianaGrande) January 23, 2019

“Um ‘salve’ para a mais legal, inteligente, mais compreensiva e generosa, forte (vocês não fazem ideia), mãe que usa batom preto em qualquer ocasião. @joangrande… espero que algum dia eu consiga ser metade da pessoa incrível, maravilhosa e graciosa que você é”, dizia o tuíte, em tradução livre.

Joan, como toda mãe fofíssima (e usuária de redes sociais), logo respondeu à mensagem da filha:

Oh and you are more than half, you are one and one half times greater, smarter.. and definitely nicer… I love you!!! xoxo xoxo — Joan Grande (@joangrande) January 23, 2019

“Ah, e você é mais da metade, você é uma vez e meia maior, mais esperta … e definitivamente mais legal … eu te amo !!! beijinhos”, escreveu ela.

É, no que depender de Ariana – e de sua mãe! – o batom preto já é mais do que tendência, e tem tudo para pegar geral.