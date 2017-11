Artista transforma pessoas em vilões da Disney só com maquiagem

Audrey Logeais é uma maquiadora e desenhista parisiense que desenvolve um trabalho impressionante. Usando apenas maquiagem e alguns acessórios, ela consegue transformar, com perfeição, outras pessoas e até mesmo ela própria em famosos vilões da Disney. Um de seus principais modelos é o seu parceiro, o ilustrador francês Ahmed Guerrouache.

“Do ponto de vista técnico, para adaptar as características com sucesso, eu começo com desenhos preparatórios em meu computador. Faço um esboço diretamente em uma foto da pessoa, para saber como lidar com volumes e saliências do rosto”, explicou a make up artist em entrevista ao Daily Mail. “Eu me esforço para olhar além das características reais do modelo e me concentro para deixar prevalecer o design do personagem”, completa.

E dá para acreditar que tudo isso começou por acidente? “Meu parceiro e eu fomos à Disney em Paris para uma festa de Halloween, fantasiados e maquiados como Jafar e Malévola. Embora a maquiagem que eu tenha feito fosse mais leve, as pessoas realmente acreditaram que éramos funcionários oficiais do parque de diversões e pediram para tirar fotos com a gente”, revelou ao A Plus.

Depois do episódio, a artista passou a investir no projeto e a compartilhar os resultados em suas redes sociais. E as fotos têm feito sucesso, viu?

Acompanhe a transformação de Audrey em Chef Skinner, de “Ratatouille”

Confira também alguns registros do divertido projeto

Anton Ego, de “Ratatouille”

Bellwether, de “Zootopia”

Hades, de “Hércules”

Jafar, de “Aladdin”

Scar, de “O Rei Leão”

Yzma, de “A Nova Onda do Imperador”

Malévola? Cruella de Vil? Úrsula? As possibilidades são muitas, mas já estamos ansiosas pelas próximas criações de Audrey!