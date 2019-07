As loucas por make vão poder comprar AVON nas lojas Pernambucanas

Finalmente! Se antes, para comprar os produtos AVON, era preciso recorrer a uma revendedora ou ao site e aplicativo da marca de beleza, agora será possível encontrá-los em uma das lojas Pernambucanas espalhadas pelo país. Isso mesmo!

Nesta sexta-feira (19), as duas marcas anunciaram, via comunicado enviado à imprensa, uma parceria inédita para a comercialização dos 400 itens de maior sucesso da gigante dos cosméticos. Com início previsto para o mês de agosto, a collab deve acontecer em 32 lojas da rede varejista – ao todo são 356 em nove Estados – e vai englobar perfumes, make e produtinhos de cuidados para o corpo.

“Essa parceria é resultado da sinergia de duas marcas que transpassam gerações e reconhecidas pela força do relacionamento e pela valorização das mulheres e das famílias”, disse Sergio Borriello, presidente da Pernambucanas.

Outra boa notícia é que a vida das revendedoras também vai ficar mais fácil: elas poderão, com mais agilidade, repor o estoque delas de produtos, além de contar com condições diferenciadas para compra.

A maior vantagem de todas, no entanto, é que, pela primeira vez, as clientes da AVON vão ter a oportunidade de experimentar de verdade os itens da marca antes de comprá-los.

E, assim, qualquer louca por make sabe como faz diferença poder testar!