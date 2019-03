As promoções e descontos das marcas de beleza no “Dia do Consumidor”

O Dia do Consumidor comemorado nesta sexta-feira, 15 de março, nos últimos anos se tornou uma das datas queridinhas dos varejistas. Chamado por alguns de “Black Friday brasileira”, a data cresce a cada ano: de acordo com dados da Ebit, site referência para o e-commerce, as vendas online tiveram cerca de 480 mil pedidos em 2018, uma alta de mais de 10% em comparação com o ano anterior. E é esperado que neste ano o número aumente ainda mais.

As marcas de beleza – de forma mais tímida – também já se movimentam e oferecem descontos em produtos selecionados. Em algumas, como na Natura, alguns produtinhos chegam a ficar até 50% off. Abaixo, a gente selecionou algumas das ofertas. Atenta!

60% de desconto em itens selecionados.

A marca também vai dar desconto em produtos selecionados. Confira algumas das promos:

Glam Fix (fixador de maquiagem) – de R$83 por R$49,80

CC Body – de R$109 por R$87,20

A marca promete cerca de desconto de 20% na Farmácia Pague Menos, em todos os produtos da marca, inclusive o Lançamento da Linha Miracle Curls:

Aussie Miracle Curls Shampoo

Embalagem: 180 ml – De R$ 24,90 por 19,92

Embalagem: 360 ml – De R$ 39,90 por 31,92

Aussie Miracle Curls Condicionador

Embalagem: 360 – Preço: De R$ 24,90 por 19,92

Embalagem: 360 ml – Preço: R$ 39,90 por 31,92

A marca vai dar 50% de desconto em pincéis de maquiagem selecionados. São mais de 20 produtos e a promoção rola entre os dias 15 e 24 no site Bonita Club (https://www.bonitaclub.com.br/).

Na compra de dois produtos pelo e-commerce, a consumidora ganha R$ 100 de desconto no valor total da compra. A promoção é válida para todos os itens da

marca, de 15 a 17 de março.

De acordo com a marca, produtos da linha “Encanto” ganham descontos. No entanto, as melhores ofertas são nos cremes anti-idade. Se você gosta desse tipo de produtinho, essa é a hora de comprar!

Kit Creme Anti-Idade para Área dos Olhos Avon Renew Reversalist 35+ (dois cremes) – de: R$ 103,98 por: R$ 51,99

Kit Creme Facial Antirrugas Renew Ultimate Multiação | Noite (dois cremes) – de: R$ 163,98 por: R$ 81,99

A promoção da marca acontece até o dia 17 deste mês nos seguintes pontos de venda: Mercado Livre, Americanas, Submarino, Shoptime, Ponto Frio, Casas Bahia, Extra, Carrefour, Walmart, Magazine Luiza Santander Esfera, Ricardo Eletro. Confira alguns dos descontos:

Secador Arno Studio Dry – De R$ 169,99 por R$ 55,90

Secador Arno Power Dry – De R$ 139,99 por R$ 69,90

L’Occitane en Provence

A marca promete até 25% off em produtos selecionados. Alguns dos descontos:

Rotina Corporal Flor de Cerejeira – De R$ 258 Por R$ 206

01 Sabonete Líquido Flor de Cerejeira 250ml

01 Loção Corporal Flor de Cerejeira 250ml

Rotina Capilar Aromacologia – De R$ 406 Por R$ 305

01 Shampoo Aromacologia Reparadora 300ml

01 Condicionador Aromacologia Reparadora 250ml

01 Máscara Aromacologia Reparadora 200ml

A marca promove descontos de até 50% em produtos selecionados durante todo o mês nas compras online e, entre os dias 13 e 15, todos os canais de vendas (lojas próprias, franquias Aqui tem Natura, rede de Consultoras e Rede Natura) estarão com condições promocionais simultâneas.

No Dia do Consumidor vai rolar uma enquete no Instagram e o público decide a melhor promoção. Na sexta, vai rolar a seguinte questão:

Mínimo de 15% OFF no site X 10 amostras acima de R$ 99 em compras no site todo