Base com mais de 20 tons e efeito Photoshop acaba de desembarcar no Brasil

Você, que ama os produtinhos veganos e cruelty free da marca de beleza Kat Von D Beauty, tem bons motivos para comemorar nesta segunda-feira (22). É que a (ótima) linha Lock-It, de bases, corretivos e pós compactos, acaba de ganhar mais uma atualização – que chega às lojas brasileiras no finalzinho deste mês.

Trata-se da Lock-It Powder Foundation, uma base fácil de aplicar, com textura em pó e longa duração, que promete alta cobertura e efeito blur – tipo um Photoshop ou filtro do Insta, mas em forma de make.

O mais legal é que a base é das mais versáteis: exatamente por ser em pó e ter acabamento aveludado, ela pode ser aplicada diretamente no rosto (para uma pele mais natural), quanto por cima de outras bases (para um efeito mais completo).

Com boa variedade de tons, a Lock-It Powder conta, ainda, com 26 diferentes cores e pode ser usada em qualquer tipo de pele – secas, mistas, oleosas… O produto possui argila branca e extrato de pó de arroz em sua composição, que ajudam a disfarçar os poros e promover o tal resultado fosco que as brasileiras costumam preferir.

As bases vão custar 209 reais e estarão disponíveis no final de abril nas lojas físicas da Sephora Brasil e também no e-commerce da multimarcas.