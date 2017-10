A cor de batom que mais bomba no Brasil é apenas surpreendente

Vermelho? Muito 2012. Bordô? Oi? Rosa pink? Esquece. A cor de batom mais bombante atualmente no Brasil é, pode acreditar, o nude – no mais variados tons, claro.

Leia Mais: 9 tendências de make, sobrancelha e pele que vão bombar muito

De acordo com o Pinterest, só nos últimos três meses, as buscas pela cor tiveram um aumento de cerca de 50%. Uma das explicações? A vontade atual da beleza pelo básico, por um respiro, pela simplicidade mesmo.

“A tendência do momento mesmo é deixar a pele o mais natural possível, independente se ela precisa de cobertura ou não isso é pode ser feito de maneira invisível. Pele sem cara de maquiagem, sabe?”, explicou Fabiana Gomes, maquiadora sênior da M.A.C Cosmetics.

Leia Mais: Motivos para abandonar de vez a ‘maquiagem de contorno’

Outro motivo? Bem, a última novela das 9 global, “A Força do Querer”. As bocas nude de Juliana Paes e Paola Oliveira foram campeãs de pedidos na Central de Atendimento ao Telespectador (CAT) da Globo e, com certeza, deram um empurrãozinho na popularidade da cor.

Abaixo, a gente separou algumas sugestões de batons em tons nude.