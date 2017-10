O batom vinho favorito da Bibi Perigosa é lindo e beeem barato

É sério: você tem todo o direito de não gostar da Bibi Perigosa (Juliana Paes), a personagem mais polêmica e popular de “A Força do Querer”, novela das 9 de Glória Perez, mas uma coisa não tem o que discutir, ela lacra demais quando o assunto são makes maravilhosos.

Se na primeira fase da trama, quando era “apenas” uma estudante de direito, ela apostava numa maquiagem mais discreta e nude, como “baronesa do tráfico” ela resolveu brincar com cores e texturas. Sobrancelhas marcadas, blush nas maçãs e tons mais escuros de sombras estão no pacote. Ela carrega mesmo.

Mas a estrela mesmo das produções de beleza dela sempre foi o batom. Ela já usou o “Russian Red”, da MAC, o “Tô Dentro”, um matte rosinha da Maybelline, e, mais recentemente, e o nosso preferido, o “Pecado”, um batom líquido com efeito matte na cor vinho. Ele parece quase como uma pétala de rosa seca mesmo.

De acordo com a Central de Atendimento ao Telespectador (CAT), da Globo, ele é da marca brasileira Dailus e custa cerca de R$ 20. Já está na lista de desejos. Empresta para a gente, Bibi! 🙂