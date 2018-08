Beleza consciente

Há 40 anos no mercado, O Boticário tem gravado em seu DNA uma estreita relação com a sustentabilidade. Entregando soluções de beleza cada vez mais ecofriendly aos consumidores, a marca se dedica em tornar mais verde toda a cadeia produtiva, desde a escolha de matérias-primas sustentáveis até o destino apropriado para as embalagens de seus produtos.

O programa de logística reversa, o Boti Recicla, incentiva há 12 anos o descarte apropriado de resíduos sólidos. O funcionamento é simples: a consumidora leva frascos, potes e outros recipientes vazios de produtos de beleza às quase 4 mil lojas da marca, onde eles serão recolhidos, em qualquer época do ano, e enviados às 36 cooperativas de coletores de material reciclável. “Estamos recomprando parte das embalagens recolhidas para transformá-las em objetos de decoração e luminárias para nossas lojas. Com essa iniciativa, promovemos uma economia circular, que envolve franqueados, transportadoras parceiras, cooperativas, revendedoras e os consumidores”, anuncia a novidade da marca o diretor de marketing Alexandre Souza.

Não só o destino de embalagens importa, mas também reduzir a quantidade de material descartado. Por isso, na linha Make B., há produtos com refil – caso de base Cushion – e 87% dos itens já levam cartuchos feitos com papel reciclado. As linhas linhas de cuidados corporais Cuide-se Bem Castanhita e Nativa Spa Verbena têm produtos com embalagens feitas de plástico vegetal, derivado de cana-de-açúcar, e PET reciclado, alternativas com menos impacto ambiental.

Além dessas práticas, o Grupo Boticário decidiu destinar 1 % da receita líquida para o Investimento Social Privado, que contempla ações de educação e cultura, o acompanhamento do processo de sua produção e ações de conservação da biodiversidade brasileira. A Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, fundada em 1990, já apoiou 1,5 mil iniciativas de conservação em todo o Brasil e investiu também na área de sustentabilidade.

O Boticário é uma marca brasileira que há décadas, e em tudo que faz, tem o cuidado de pensar nas pessoas e nas suas relações e emoções. Sem jamais esquecer de algo tão importante quanto a natureza.