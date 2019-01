Beleza: os 20 melhores lançamentos de janeiro para usar até o fim do verão

7/8 (Montagem: Júlia Vicheti/Divulgação)

1. Pó Iluminador Rosé Quartz, R$ 179, Becca Cosmetics, à venda na Sephora Brasil

A Becca Cosmetics, caso você ainda não conheça, é uma marca de beleza australiana especializada em... brilho! Ou seja, todo e qualquer produtinho deles é especialmente desenvolvido para garantir uma pele (ou olhos, ou lábios) extremamente brilhante. Nossa sugestão é o pó iluminador, que vem em diferentes tonalidades - apesar de termos selecionado o rosé-tendência -, e um brilho daqueles absurdos. Inclusive, o Carnaval já pode chegar, né?

2. Batom do beijo, R$ 39,90 (cada), Quem disse, Berenice?

E por falar em Carnaval, que tal um batom líquido que permanece na boca por até DOZE horas, sem borrar ou transferir. Eis aqui o Batom do Beijo, desenvolvido pela Quem disse, Berenice? na intenção de que as pessoas aproveitem (sem limites!) essa época do ano. As quatro cores que envolvem a novidade - rosê, vinhê, begê e castanhê - têm alto poder de pigmentação, e dividem o tubinho com uma espécie de verniz fixador. Para usar, é só agitar o produto, aplicar o batom com os lábios limpos e, assim que sentir o pigmento secar, finalizar com a camada de verniz.

3. Elixir facial BT Mermaid, R$ 56, Bruna Tavares à venda na Sephora Brasil

Para ser usado tanto como tratamento de skincare, já que possui ácido hialurônico e ativos derivados do café, quanto como primer, para auxiliar na fixação da base, o BT Mermaid ganha pontos por ter textura leve e aquosa - ou seja, de rápida absorção, que não aumenta a oleosidade -, ser altamente hidratante e contribuir para o brilho natural do rosto. Dermatologicamente testado, não possui restrições e entrega bons resultados em pessoas de pele normal, seca ou oleosa, com fórmula sem cheiro e livre de parabenos. Ah! O produto, além de tudo, é vegano e livre de crueldade animal, e pode ser aplicado diariamente, pela manhã e à noite. Achamos chique.