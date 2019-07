Benefit amplia coleção e agora tem produtos para sobrancelhas em 12 tons

Novidade das boas para quem tem dificuldade em encontrar um produto para sobrancelhas que case com o tom natural dos pelinhos! É que a Benefit, marca californiana expert no setor, divulgou, na terça (16), uma ampliação na gama de cores encontrada em dois de seus principais (e mais vendidos) lápis para sobrancelhas.

Tanto o Precisely, My Brow Pencil quanto o Goof Proof Brow ganharam mais quatro nuances na cartela, totalizando 12 opções diversas. Os lançamentos são as cores 2.5, um loiro neutro, o 2.75 – primeira cor pensada especialmente para pessoas ruivas -, o 3.75, uma espécie de castanho médio, e o Cool Grey, criado para atender quem tem fios ou pelos grisalhos.

Com a ponta fininha e escova embutida, o Precisely, My Brow Pencil se configura como um lápis que desenha as sobrancelhas de maneira natural, sem deixar falhas. O Goof Proof, por sua vez, é indicado para preencher falhas e promover maior definição, graças à sua ponta chanfrada.

Ambos os produtos estão à venda, aqui no Brasil, nas lojas físicas e site oficial da Sephora, com preços que vão de R$ 74 a R$ 142.