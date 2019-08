Beyoncé também aderiu à maior tendência de nail art de 2019

A essa altura você, que acompanha todas as novidades nos quesitos unhas decoradas e esmaltes, já deve saber que a francesinha, um clássico global das manicures, está tão em alta neste 2019 quanto há uns bons dez anos.

Porém, como já havíamos adiantado, a francesinha da vez se caracteriza pela ponta bem grossa, efeito que pode ser feito com o tradicional esmalte branco ou com cores mais vivas, como vermelhos, rosas e verde neon – o tom-tendência do verão gringo. Lá fora, inclusive, a “nova” francesinha foi batizada de “deep french”.

Depois de Bella Hadid, Ariana Grande e Hailey Baldwin mostrarem que são adeptas da nail art, foi a vez de Beyoncé, via Instagram, provar que é igualmente fã da deep french.

Na última quinta (8), Bey postou uma sequência de fotos em um cenário lavanda, cheio de hortênsias, na qual aparecia vestida quase que da cabeça aos pés com o tons de roxo, casando com a paisagem.

As unhas, entretanto, não tinham nada de lilás: Bey escolheu usar a versão classicona da deep french, com a ponta branca e bem marcada.

Em uma das imagens dá para ver bem o detalhe das unhas, olha só:

Essa não é a primeira vez que Bey usa a francesinha do momento. No comecinho deste mês, ao postar outra sequência de imagens de um de seus lookinhos descontraídos, ela também surgiu com as unhas pintadas com base na tendência.

Zoom no clique abaixo para tirar a prova:

