Blake Lively usou a melhor nail art possível para homenagear Ryan Reynolds

Na noite de quinta-feira (2), Blake Lively surpreendeu todo mundo ao aparecer grávida na première americana do filme ‘Pokémon: Detetive Pikachu’, que rolou em Nova York. Ela e Ryan Reynolds, que estrela o longa por emprestar a voz para o personagem principal, esperam pelo terceiro bebê – os dois já são pais das meninas James e Inez, de quatro e dois anos, respectivamente.

Blake, que sempre procura homenagear o marido por meio dos looks, não fez diferente dessa vez. Já que Ryan dubla o próprio Pikachu, por que não usar um look todinho inspirado no desenho?

A produção divertidinha contava com um vestido mídi de paetês amarelos da marca nova-iorquina Retrofête, sandálias tricolores Stuart Weitzman, joias Lorraine Schwartz e uma bolsinha colorida em formato de Pokébola da grife Judith Leiber.

Porém, como Blake não brinca em serviço, além do visual todo temático, a homenagem ao maridão também estava presente… em suas unhas!

Graças a um post compartilhado no Instagram por Elle, manicure dela e de outras celebs internacionais, pudemos notar que a nail art de Blake, em um tom amarelo pastel, tinha adesivos de Pikachus em diferentes poses, além de uma Pokébola desenhada com esmalte no dedo anelar.

Blake completou a beleza com maquiagem leve, marcada apenas por um batom cor-de-rosa, e optou por usar os cabelos soltos e cheios de volume, com ondas bem definidas.