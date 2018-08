Os brasileiros são mesmo obcecados por beleza, cabelo e maquiagem, uma pesquisa inédita divulgada pelo Google nesta sexta-feira (17) confirmou o que muita gente já suspeitava. O Brasil é o segundo país que mais busca sobre o tema beleza no mundo, com 7,5% do total, só perde mesmo para os Estados Unidos – a análise não considerou a China.

De acordo com o estudo, os cuidados com o cabelo ficam no topo da procura e são responsáveis por 48,2% do volume de buscas. É também o segmento que mais cresce ano a ano: cerca de 22%. Logo atrás, com 26,4%, estão as dúvidas de make, seguidas por cuidados com a pele, perfumes e como cuidar das unhas de forma correta.

Um dos insights mais interessantes, no entanto, mostra quase metade das mulheres (45%) que procuram sobre o assunto no Google ou Youtube com dificuldades em achar o produto de beleza ideal. Ou seja, apesar da grande quantidade de informação disponível na rede e da ascensão de blogs e canais sobre o assunto, ainda há muito a ser explorado. Demanda existe.

“Neste mar de ofertas, os consumidores precisam de ajuda para entender qual o melhor produto para sua necessidade”, explica Carolina Soares, analista de beleza, casa e cuidados pessoais do Google Brasil.

Além disso, a atividade de cuidar bem de si mesmo é cada vez mais incorporada no dia a dia do brasileiro. 80% da população conectada acredita que o cuidado pessoal é uma forma de relaxar e 40% dos entrevistados confessou que o autocuidado é a atividade mais valorizada do dia. Não à toa, o MdeMulher preparou um especial totalmente dedicado ao assunto.

Para fazer o estudo, o Google considerou dados internos e realizou três Google Consumer Surveys (ferramenta de pesquisas on-line) com participação de mais de 2.500 consumidores brasileiros com idade acima de 18 anos entre junho e julho deste ano.

Confira outros dados interessantes: