Todo mundo sabe o poder que as sobrancelhas têm de transformar o rosto na hora. E se você tem sobrancelhas fininhas, mas já se imaginou com um visual à la Cara Delevingne, de pelos escuros e mais grossos, ou se você já é do time das sobrancelhas grossas, mas tem curiosidade em saber como ficaria seu rosto com um arco mais fino e anguloso, saiba que agora é possível testar diferentes formatos de sobrancelha, e eleger o mais indicado para você – isso tudo sem ter de se arriscar na pinça (ou na micropigmentação, de repente).

É que a Benefit Cosmetics, marca californiana (e descolada) de maquiagem, acaba de lançar uma tecnologia capaz de te ajudar a descobrir o formato de sobrancelha que casa perfeitamente com suas proporções. O “Brow Try-On”, uma espécie de aplicativo online focado em sobrancelhas, já está disponível no site oficial da marca. Além de ser grátis, não precisa de download e é bem fácil de ser usado. Olha só:

Primeiro, você tira uma foto sua – de preferência, uma selfie frontal em um local mais iluminado, porque aí vai ser mais fácil para o sistema identificar sua sobrancelha atual. Se não quiser fazer um clique próprio na hora, sem problemas. Também é possível escolher alguma imagem já existente na sua galeria do computador ou celular.

Depois, o próprio sistema se encarrega de mapear os pontos da imagem que mostram o formato da sua sobrancelha. É aí que a brincadeira começa. São mais de 15 opções de arcos, diferentes ângulos e seis tonalidades variadas, da mais clarinha à mais escura, de sobrancelha para testar. O look varia ainda mais conforme você ajusta a intensidade de cada item.

O Brow Try-On acaba por ser um sistema altamente tecnológico, já que faz o mapeamento fio a fio das sobrancelhas dos usuários:

“Em outras tecnologias de detecção facial não é tão fácil encontrar a curva da sobrancelha, ou o ponto certo de início dela, bem como o tipo de arco e suas extremidades. A maioria tenta adivinhar muitas das fórmulas e algorítmos [que encontramos por aí], razão pela qual as sobrancelhas muitas vezes não parecem nada realistas. Essa tecnologia foi baseada na técnica de mapeamento de sobrancelhas, a mesma que usamos nas lojas “, explicou, em tradução livre, Jared Bailey, Especialista Global em Sobrancelhas pela Benefit, em entrevista para a Allure.

Reparou como o formato das sobrancelhas da modelo mudou de uma imagem para a outra? Por fim, o sistema mostra uma grade comparativa, que te permite ver o “antes e depois” das transformações. Para isso, basta clicar no ícone quadrado, no canto superior direito da tela.

A Benefit possui uma linha completa de produtos focados nos cuidados e aparência das sobrancelhas. Para conhecê-la, é só explorar a aba “sobrancelhas perfeitas” no site da marca.