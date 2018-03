Cate Blanchett e Sandra Bullock tem tratamento de beleza bizarro

Os famosos em geral têm maneiras estranhas de manter a beleza, e com Cate Blanchett e Sandra Bullock não seria diferente. Em entrevista recente, Cate contou que ela e sua amiga decidiram ir em uma facialista, especialista em tratamentos faciais, e fizeram um “tratamento facial de pênis”.

Mas, calma, não é tão gráfico quanto parece, na verdade esse nome alternativo foi dado pela própria Bullock por causa do cheiro que o procedimento deixa na pele. E dá para entender porque o Hollywood EGF Facial, algo como Tratamento do Fator de Crescimento Epidérmico de Hollywood, na verdade tem tudo haver com o nome que ela deu.

O procedimento da Georgia Louise, facialista escolhida pelos famosos e entrevistada pela People, basicamente funciona a partir de células – se prepara – do prepúcio, retiradas de bebês recém-nascidos para mais tarde serem clonadas. É bizarro, é estranho, mas é essa a verdade.

E dizem que os resultados são incríveis, segundo o site da facialista responsável, porque melhora a aparência da pele, diminui acnes, marcas e a vermelhidão do rosto. E se você quiser uma dessas, é necessário ter mais ou menos 2.133 reais, sem contar a ida aos Estados Unidos.

Caso não queira uma alternativa tão radical assim, existe o Fator de Crescimento Epidérmico em formato menos “canibal”, ele é derivado de plantas e custa em torno de 508 reais, mas para esse tratamento você terá que ir para a Islândia.