Catriona Gray, das Filipinas, é a Miss Universo 2018

Nessa noite (16), os olhos do mundo estavam virados para a Tailândia, tudo por causa do Miss Universo 2018. A tradicional competição de beleza ganhou mais uma edição e, surpreendendo ninguém, promoveu mudanças para ir se adaptando aos novos tempos. A vitória, no entanto, ficou com Catriona Gray, representando as Filipinas.

Pela primeira vez na história do Miss Universo, o corpo de jurados foi composto apenas por mulheres. Teve ex-Misses, designer de moda, CEOs de empresas, responsável da Marcha das Mulheres, uma representatividade inédita na competição. Esse também foi o ano com o maior número de participantes: 94 garotas, de todos os cantos do mundo, concorreram à disputada coroa em uma disputa cheia de diversidade étnica, de biotipos etc.

Outra novidade foi a participação de uma concorrente trans, a Miss Espanha Angela Ponce (uma das favoritas). Mesmo ficando de fora do TOP 20, a espanhola ganhou uma vinheta inteira só pra contar sobre as dificuldades de sua vida e apontar o preconceito das pessoas com o fato de ter uma miss trans na disputa.

O Miss Universo teve apresentação musical do vencedor do Grammy Ne-Yo, que encantou o público logo na abertura da competição com uma canção acompanhada de tambores orientais, tudo para dar o clima do país sede do Miss Universo. Talvez pelo número elevado de garotas, o evento correu para dispensar 74 concorrentes e ir direto para o TOP 20, e depois seguiu afunilando até ficarem poucos países. Muitas favoritas foram descartadas logo no começo, causando um espanto no público.

Nossa querida brasileira Mayra Dias não foi uma das cinco escolhidas das Américas, mas conseguiu uma vaguinha no Top 20 entre as cinco da “repescagem”. Após essa seletiva, a amazonense teve a chance de falar um pouco sobre sua terra natal, mas não foi o bastante para continuar na disputa. Ao revelarem o Top 10, infelizmente Mayra não estava entre as escolhidas e saiu da batalha pela coroa. Já o top 5 foi formado pelas misses de Porto Rico, Vietnã, Filipinas, África do Sul e Venezuela.

Após um pouco de mistério (e sem se confundir nos envelopes dessa vez), o apresentador revelou o resultado do Miss Universo 2018. O terceiro lugar ficou com a Venezuela, África do Sul garantiu o segundo lugar e, por fim, a Miss Filipinas ficou em primeiro lugar. Parabéns, garota!