A coleção de batons da MAC + Nicki Minaj é linda e surpreendente

Quando você pensa na Nicki Minaj o que aparece na sua mente? Pois é: roupas extravagantes, perucas muito doidas e glitter, muito glitter, não?

Pois bem, para a nova coleção de batons dela em parceria com a gigante canadense MAC, a cantora resolver tomar uma direção completamente inesperada ao apostar apenas em tons clarinhos.

A colaboração, já disponível no site e nas lojas brasileiras da marca, é limitada e conta com cerca de 20 cores que vão do rosinha ao caramelo, todas elas em acabamento matte.

Para quem prefere os lábios molhados, uma grande tendência do momento, foram liberados também seis tons de gloss.

Os preços, como sempre, seguem o mesmo padrão dos outros produtos, os batons custam cerca de R$ 76 e os Lipglass podem ser encontrados por R$ 74.

Muito incríveis, não?