Com o corte de cabelo do momento, famosas parecem separadas no nascimento

O microbob, corte de cabelo que promete ser febre em 2019, já fez a cabeça das famosas. No exterior, a cantora Dua Lipa foi quem tosou primeiro. Aí, no Brasil, Bruna Marquezine aderiu aos cabelos curtinhos (e, aliás, cada vez mais curtinhos). Também com os fios escuros e nesse comprimento entre o queixo e os ombros estão a cantora Manu Gavassi, a atriz Mariana Rios e a modelo Vera Viel.

Tamanha semelhança tem feito com que essas famosas se tornem praticamente “separadas no nascimento”. Basta um post no Instagram para surgirem os comentários, que dizem que Bruna está a cara de Manu, Mariana a cara de Bruna, e Vera Viel a cara delas todas.

O microbob é de fato o corte do verão. Prático, ele deixa o pescoço e a nuca a mostra, deixando tudo mais fresquinho.

O corte fica bonito ao natural, seco, usando a textura natural dos fios…

Ou pode ser estilizado, com gel, mousse, usando o efeito molhado que faz tanto sucesso atualmente.

Quer copiar o corte dessas celebridades separadas no nascimento? Leve as fotos como referência, e peça um corte de base reta, com o comprimento entre o pixie e o chanel clássico. Poste sua foto nas redes sociais e prepare-se para ser confundida com Bruna Marquezine, Vera Viel, Mariana Rios, Manu Gavassi e Dua Lipa. Nada mau, hein?