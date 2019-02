Combinar o make com o vestido é a nova tendência do red carpet

Nós sabemos que a cada tapete vermelho, além de looks maravilhosos, uma nova tendência de make é lançada ou revivida e, na entrada do SAG Awards não foi diferente.

A premiação, que aconteceu ontem (30), trouxe uma tendência que combina o make, seja a sombra ou o batom, com a cor do vestido de um jeito muito belo e moderno.

A atriz Octavia Spencer, que concorria a Melhor Atriz Coadjuvante por Estrelas Além do Tempo, combinou seu vestido de transparência preto com olhos esfumados de preto e rosado. É uma ótima opção se você quer seguir a tendência de uma forma clássica.

–

Sophie Turner, atriz de Game of Thrones, se destacou no red carpet com seu vestido vermelho e seu batom no mesmo tom. A cor se destacou entre os fios loiros dela.

–

Sophia Bush coordenou seu vestido tomara-que-caia pink com um esfumado difuso do mesmo tom. Muito poder!

–

A atriz da série Orange is the New Black, Taryn Manning, apostou em lábios vinho para combinar com seu vestido. Os cabelos rosa, com tom meio “algodão doce” também ornaram com a produção.

–

Taraji P. Henson, estrela do longa Estrelas Além do Tempo, apostou em um make mais leve e brilhante para combinar com seu longo rosado com transparência. Make leve e lindo!

–

Taylor Schilling, protagonista de Orange is the New Black, combinou seu vestido com detalhes em veludo com um batom do mesmo tom de vinho, além de sombra bronze.

–

Ellie Kemper apostou em um longo de uma manga só de veludo azul e, para entrar na tendência, combinou-o com uma sombra esfumada azul da mesma potência do vestido.