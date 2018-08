Cuidar da pele está em alta nos últimos tempos (ainda bem, né?). Porém, entre tantas novidades de produtos e tratamentos que aterrissam no mercado de beleza, pode ficar difícil entender o que é ou não ideal para você. Para te ajudar a montar uma rotina de cuidados, criamos um guia prático com passos que valem a sua atenção e algumas horas do seu dia.

Passo 1: higienização

Limpar a pele é a primeira etapa quando pensamos nos cuidados com o rosto e o ideal é incluir essa atividade duas vezes ao dia, uma pela manhã e outra à noite. Na hora de escolher qual produto usar para fazer a limpeza, opte por versões específicas para o seu tipo de pele.

Porém, de acordo com a dermatologista Dra. Flávia Chehin, apenas o sabonete facial ou a espuma de limpeza podem não ser suficientes para higienizar o rosto por completo: “Para remover toda a maquiagem, é preciso usar também produtos demaquilantes. Hoje, a solução micelar é um bom complemento para a rotina de higienização, pois, além da limpeza, traz outros benefícios para a pele, como ação tonificante e hidratante”.

Passo 2: hidratação

Depois da limpeza facial, é hora de hidratar. Para quem tem a pele oleosa, produtos de textura leve, sérum ou de toque seco são indicados. Já quem possui pele seca, pode investir em versões com hidratação mais intensa. “Para otimizar os cuidados, usar hidratantes que contenham ativos benéficos para a pele é uma boa opção. A vitamina C, por exemplo, tem ação anti-aging e efeito clareador leve e está presente em vários cremes diurnos”, explica a Dra. Flávia Chehin.

Passo 3: proteção solar

Um dos produtos mais importantes na rotina de beleza, o protetor solar deve ser usado todos os dias. As versões a partir do FPS 30 são ideais para garantirem a proteção contra os raios UVA e UVB, o aparecimento de manchas e o envelhecimento precoce. Para quem já possui a pele do rosto manchada, o uso do protetor com cor é indicado, pois ele oferece uma barreira ainda maior de cobertura e ajuda a proteger da radiação emitida pela luz visível (o tipo de luz que conseguimos enxergar a olho nu e que é irradiada pelo sol, lâmpadas artificiais, celulares e computadores).

Passo 4: rotina noturna

No final do dia, os cuidados faciais também são necessários e lavar o rosto e hidratá-lo antes de dormir ajuda a manter a pele saudável. “Para a noite, eu gosto de indicar o uso de um creme específico para a área dos olhos. Produtos com substâncias que ativam a circulação e que possuam hidratação profunda são boas escolhas para diminuir o inchaço e as olheiras na região”, acrescenta a dermatologista Dra. Flávia Chehin.

Outros cuidados

Além dos passos diários para cuidar da pele, outros hábitos também podem ajudar a deixá-la ainda mais bonita e saudável. Esfoliar a face de quinze em quinze dias com um produto composto por grãos pequenos e delicados ajuda a remover a camada superficial e a renová-la. Outro tratamento que turbina os cuidados com o rosto é a máscara facial, que traz uma ação mais intensa e pode ser usada uma vez na semana para diferentes finalidades.