Como preparar a pele para maquiagem em 5 passos simples

Preparar a pele é uma etapa extremamente importante para uma produção perfeita. A rotina de skincare deixa o rosto pronto para receber a base e o corretivo. O resultado? Um acabamento uniforme e duradouro, sem aquelas indesejáveis áreas craqueladas.

E não são somente benefícios para o make, os cuidados com a pele antes da maquiagem deixam a pele viçosa, hidratada, bem-cuidada e ainda ajudam a reduzir os poros. Tem motivos melhores para adicionar esses cuidados à sua rotina de make?

Então aposte neste passo a passo para você arrasar, seja na maquiagem simples do dia a dia até as mais elaboradas.

1 – Limpar

Ao acordar, ou antes de sair, a limpeza da pele é a etapa mais importante. Vale lembrar que o sabonete precisa ser próprio para o rosto, por isso, consulte um dermatologista para descobrir qual é o melhor produto para o seu tipo de pele.

Já para uma limpeza de pele mais profunda, uma escova de limpeza facial é ideal para quem quer deixar a pele perfeita. Aparelhos de limpeza facial alcançam até as áreas que não costumamos limpar com as mãos, como os cantinhos do nariz.

2 – Massagear

Sabe aquele inchaço facial pela manhã? É possível diminuir esse aspecto de cansaço com uma massagem facial. Colocar essa etapa na rotina ajuda a relaxar os músculos da face, suaviza as linhas de expressão e deixa a pele com a aparência renovada e mais tonificada.

Outra vantagem de massageadores faciais é que eles podem fazer a limpeza e massagem simultaneamente. Existem aparelhos com diferentes níveis de intensidade e tipos de massagens para diferentes áreas: área dos olhos, contorno do rosto, pescoço, boca e queixo.

3 – Tonificar

Sim, o tônico facial ainda existe e é indicado por dermatologistas. Isso porque o produto reequilibra o pH da pele, ajudando na absorção dos produtos que serão aplicados na sequência.

4 – Hidratar

Com a pele limpa, massageada e tonificada, chegou a hora da hidratação. Aqui pode ser o que você preferir – ou o que o seu dermatologista indicar para a sua pele. Seja um sérum ou creme hidratante, o importante é manter a pele hidratada. Sem essa etapa, a cútis poderá absorver a água presente nos produtos da maquiagem, e o resultado é uma pele mais oleosa.

5 – Proteger

Depois da pele hidratada, espere 10 minutinhos e passe o protetor solar. Mesmo se a base tiver FPS na composição, dermatologistas explicam que nenhum produto com FPS substitui o protetor solar, ok?

Pronto! Sua pele estará maravilhosa para você fazer aquele make lindo e arrasar em qualquer lugar.