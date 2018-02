Conheça os benefícios da plantinha que tem a cor de 2018

No final do ano passado, a internet foi à loucura com a revelação, pela Pantone, da cor tendência para 2018: o ultra violet. Vibrante e otimista, coincidentemente é também o nome de uma organização americana que combate o sexismo. Ou seja, não poderia haver melhor escolha neste momento, não é?

Ela já invadiu a moda e a maquiagem, e agora chegou aos cuidados com a pele e o corpo com a nova linha Cuide-Se Bem Lavandinha, de O Boticário. Os produtos têm como ingrediente a lavanda – que, além de ter a cor do momento, é tudo de bom para o seu bem-estar.

Não à toa essa plantinha, também conhecida como alfazema, é utilizada na aromaterapia. Segundo estudos científicos realizados com o óleo da planta, originária das colinas da região do Mediterrâneo, na Europa, sua principal propriedade é a ação calmante. A lavanda alivia o sistema nervoso, combatendo o estresse e a ansiedade e, consequentemente, relaxando corpo e mente.

Outra vantagem da planta é o seu poder anti-insônia, pois melhora a qualidade do sono. A lavanda é conhecida ainda por sua ação antifúngica e cicatrizante, sendo excelente para manter a beleza e a saúde da pele em dia, principalmente as mais oleosas ou com acne.

Seu óleo é extraído de flores e ramos e tem um aroma adocicado e floral delicioso. Na linha Cuide-Se Bem Lavandinha, a fragrância ganhou um toque leve, moderno e fresco, perfeito para o verão!

Para melhor aproveitar os benefícios dessa poderosa plantinha, experimente, por exemplo, borrifar um pouquinho de água com óleo essencial de lavanda no travesseiro antes de dormir.

Outra dica é fazer uma massagem no corpo quando estiver se sentindo muito cansada ou estressada. Você pode usar a loção hidratante Cuide-Se Bem Lavandinha, que é fácil de aplicar e ainda tem poder hidratante que dura 48 horas.

O cheiro da lavanda também é ideal para perfumar a casa, deixando o astral mais aconchegante e tranquilo. Para isso, basta utilizar um difusor ou aromatizador de ambiente. Bom proveito!

Um tempo para você

Seja no banho ou na pausa do trabalho, a linha Cuide-Se Bem Lavandinha, de O Boticário, tem os produtos ideais para o seu momento de beleza – ou de leveza. A seguir, conheça essas novidades com aroma floral e poder relaxante.