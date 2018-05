Três funções, um só produto. Não à toa, desde que desembarcou da Europa para o Brasil (em meados de 2013), a água micelar se tornou um dos itens de skincare mais aclamados pelos dermatologistas – e adorados por quem a utiliza.

Prático, de fácil aplicação e recomendado para peles de todos os tipos (inclua nessa lista as sensíveis) , o produtinho serve para, basicamente, demaquilar e limpar, tonificar e hidratar a pele, com a grande vantagem de não conter óleo, sabão, álcool, parabenos ou corantes, que muitas vezes são ingredientes prejudiciais para muitos organismos.

O grande truque da água de beleza, como explica a dermatologista, Priscilla Guedes, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), está em sua fórmula, composta por moléculas polares e apolares, as micelas: “Ela [a água] é formada por ativos não-iônicos, estáveis e neutros, que se unem e formam as micelas, com afinidade por moléculas de sujeira, oleosidade e maquiagem”, descreve Priscilla.

A dermatologista Íris Flório, da Clínica Flório, complementa esclarecendo que, por possuir tecnologia que usa moléculas solúveis em água e óleo, a solução micelar é suave na medida, e tem apenas componentes naturais, sendo capaz de higienizar das peles normais às mais sensíveis e, inclusive, passíveis a alergias.

Outra curiosidade é que a água, assim que passou a ser vendida em território nacional, fez com que muitas brasileiras não abrissem mais mão do produto no necessáire de beleza. Para Íris, isso se dá devido ao efeito refrescante que a solução micelar promove na pele, além de poder ser usada sem grandes contraindicações. Já Priscilla atribui o sucesso de vendas ao fato do líquido possuir suas múltiplas funções, o que facilita – e muito – os cuidados com a pele em uma rotina agitada.

Neste guichê, tudo o que você deve saber sobre essa verdadeira solução mágica de beauté!

Água micelar: por que usar?

Como já explicamos, á água micelar tem o poder de tirar a maquiagem e limpar a pele (substituindo o uso do demaquilante), ao mesmo tempo em que a tonifica e hidrata. Isso, a curto prazo, significa um reequilíbrio do pH natural da pele, além de promover a já comentada sensação de frescor. Já seu uso contínuo é capaz de melhorar a elasticidade da cútis e, de quebra, seu poder de cicatrização.

Qual o melhor jeito de aplicá-la?

Tanto Íris quanto Priscilla recomendam o uso da água micelar diariamente, sempre que você sentir que a pele pede por limpeza e hidratação. Para aplicá-la, basta embeber a solução em algodão e passar por todo o rosto, sem necessidade de enxágue. O procedimento pode ser feito duas vezes ao dia – primeiro, ao acordar e, posteriormente, à noite, para remover resíduos de poluição, impurezas e, claro, tirar a maquiagem.

É para todo mundo?

Sim, sim e sim! Secas, oleosas, mistas, sensíveis… absolutamente todas as peles costumam aceitar muito bem a água micelar: “Ela é muito recomendada para pessoas com peles sensíveis ou alérgicas a químicas mais fortes, e também é indicada para quem está passando por procedimentos e tratamentos dermatológicos”, aconselha Íris.

A única ressalva, aqui, é quanto ao uso de maquiagens à prova d’água: nesse caso, por mais que a água micelar possua função demaquilante, alguns produtos de make com mais fixação – alô, máscara de cílios – podem resistir a ela, e grudar na pele. Aí, é recomendável aplicar, além da solução, um demaquilante à base de óleo, que tem mais componentes adstringentes e potencializa a faxina.

Ação combinada

Para melhor efeito e uma limpeza poderosa, o ideal é associar o uso da água micelar ao de um bom sabonete facial – sempre escolhido levando em consideração o seu tipo de pele. Depois, hidratante e protetor solar, com FPS 30, no mínimo, garantem a defesa da pele, conclui Priscilla.