Mais cedo ou mais tarde, linhas de expressão são inevitáveis em qualquer rosto. Suas principais causas são o envelhecimento natural da pele (resultado da perda de colágeno e de tecido fibroso e da renovação celular mais lenta, principalmente a partir dos 30 anos), a exposição desprotegida ao sol e hábitos do dia a dia, sejam eles relacionados à alimentação ou às expressões faciais.

Testa e regiões ao redor dos olhos e da boca são as mais afetadas pelas linhas de expressão, e os risquinhos e riscões cutâneos que aparecem não são exatamente festejados, né? Para lidar com eles, o primeiro passo é se disciplinar e aplicar os produtos necessários na pele do rosto todos os dias.

As médicas dermatologistas Cinthia Orasmo e Helua Gazi explicaram ao MdeMulher quais são os cuidados diários mais importantes para atenuar as linhas de expressão ou retardar o máximo possível seu surgimento.

Usar protetor solar diariamente

Além de serem os principais causadores do câncer de pele, os raios ultravioletas são oxidantes celulares responsáveis pela perda de colágeno e pela alteração elástica da pele, o que leva ao seu envelhecimento precoce. Resultado: linhas de expressão por todo o rosto.

Para evitar esta ação, use filtro solar todos os dias do ano. Mesmo no inverno, mesmo que esteja nublado e chovendo, os raios UVA e UVB atravessam as nuvens e atingem as partes expostas do corpo sem a menor cerimônia – rosto, colo e mãos, principalmente. O ideal é aplicar o filtro solar adequado para sua pele de manhã e reaplicá-lo no começo da tarde.

Aplicar cremes de tratamento específicos para o rosto duas vezes ao dia

Até os 30 anos, o organismo repõe a perda natural de colágeno da pele com tranquilidade. Por isso, bons cremes hidratantes com vitaminas, retinol e DMAE são suficientes para prevenir as linhas de expressão.

Desta idade em diante, porém, o corpo passa a não dar conta da reposição, e há uma perda de 1% do colágeno da pele por ano. Aí entram os cremes de tratamento específicos para o rosto, com o reforço de ácidos (hialurônico e glicólico, por exemplo), alfa-hidroxiácidos e polipeptídeos, entre outros princípios ativos.

Tanto o hidratante quanto os cremes de tratamento devem ser aplicados duas vezes ao dia: pela manhã e antes de dormir, durante as rotinas de limpeza.

Consulte um médico dermatologista para entender seu tipo de pele e escolher os melhores produtos para as linhas de expressão de seu rosto.

Reduzir o consumo de açúcar refinado

O açúcar refinado causa a degradação da produção de colágeno da pele (e não traz nenhum benefício para a saúde, para falar a verdade). A consequência disso você já sabe: envelhecimento precoce e linhas de expressão. Se possível, corte-o de sua alimentação.

Maneirar nas caras e bocas

Franzir a testa, fazer movimentos muito amplos com a boca (enquanto lê, por exemplo), forçar os lábios para baixo para demonstrar insatisfação ou tristeza são alguns dos movimentos repetitivos da face que mais causam linhas de expressão. Policie-se em relação a eles. Se perceber que anda fazendo muito algum (ou alguns) dos movimentos, tente se reeducar para diminuir sua frequência.

Proteger os olhos com óculos (de sol e de grau)

Um movimento repetitivo da face muito comum é o espremer dos olhos. Ele normalmente tem dois motivos:

– Ajustar o ângulo de visão, ou seja, enxergar melhor – quando há um problema de vista não corrigido com óculos ou lentes de contato de grau;

– Proteger os olhos da claridade – seja da luz do sol ou de seu reflexo em uma superfície.

Em ambos os casos, esse movimento ajuda a causar ou reforçar as linhas de expressão ao redor dos olhos.

A solução é simples: usar óculos. Para o primeiro caso, passe por uma consulta com um/a oftalmologista e mande fazer as lentes necessárias. Para o segundo, compre óculos escuros de boa qualidade e os use sempre que estiver claro para o seu grau de sensibilidade ocular.

Considerar a possibilidade de fazer um tratamento com o/a dermatologista

Tratamentos feitos em consultórios de dermatologistas podem ser excelentes aliados ao trabalho dos hidratantes e cremes de tratamento na revitalização da pele e no combate às linhas de expressão.

O mais popular para as linhas ao redor dos olhos e para a testa é, sem dúvida, a aplicação de toxina botulínica. Ela alivia a tensão da musculatura e tem melhor resultado nas rugas dinâmicas – aquelas que se formam com a movimentação da face.

Para as linhas finas, o preenchimento com ácido hialurônico é uma ótima opção. Ele também está presente em diversos cremes de tratamento, então vale a pena ficar de olho nestes produtos.

Há, ainda, tratamentos como a radiofrequência (uso de calor para estimular a produção de colágeno e elastina), a blefaroplastia (remoção de excesso de pele ou do acúmulo de gordura nas pálpebras) e o laser CO2 (com o emprego da cicatrização na produção de colágeno).

Sempre consulte um/a médico dermatologista para definir quais são os melhores procedimentos para seu caso.