Cuidar da pele é muito mais do que se preocupar com beleza

Oficialmente o verão foi embora, mas o outono ainda não espantou todo o calor do início do ano. Agora o sol agride menos, é verdade, o que não é justificativa para diminuir os cuidados com a pele. Bem ao contrário, quem quiser desfilar radiante na próxima temporada quente precisa se cuidar o ano inteiro.

Negligenciar a atenção com a pele assim que os termômetros dão alguma trégua é um comportamento comum – e muito errado! Mesmo sem sentirmos aquela ardência típica da exposição ao sol a pino, os raios ultravioleta continuam agindo, inclusive em dias nublados. Por essa razão é tão importante adotar o protetor solar como item obrigatório do dia a dia, esteja o céu sem nuvens ou não.

A prática não serve apenas para proteger contra os perigosos raios UVB, que são os de alta intensidade e responsáveis por causar queimaduras mais severas e até câncer. Usar protetor solar diariamente é uma defesa também contra os raios UVA, de média intensidade, com alcance nas camadas mais profundas, e que geram rugas e manchas.

Se os argumentos ainda não te deixaram em alerta, lembre-se de que uma pele exposta aos raios solares, sem proteção adequada, tem alterada sua produção de elastina e colágeno. Como essas proteínas respondem pela firmeza dos tecidos e aumento do tônus muscular, a falta de cuidado leva ao envelhecimento precoce da pele.

Cuidados básicos

Se você ainda não reserva alguns minutinhos do dia para sua pele, ensinamos os passos básicos para seguir todas as manhãs a partir de agora:

Limpe a pele

Sua manhã começa com um bom banho para acordar de vez? Ótimo! Recorra a um kit de sabonetes adequados para garantir a beleza e a saúde da pele. E nada de utilizar o mesmo produto, ok? Regiões distintas do corpo pedem sabonetes também diferentes, já que as versões “comuns” podem alterar o pH (acidez) da pele facial. É importante lembrar que produtos específicos para essa região trazem substâncias mais suaves na fórmula, promovendo uma limpeza mais delicada e mantendo as condições saudáveis da cútis.

Então, na hora de montar o nécessaire, uma boa alternativa é o sabonete corporal em barra JOHNSON’S® da recém-lançada Linha Iluminadora, que traz extrato de lírio e ingredientes com propriedades hidratantes. Se preferir a versão líquida, a mesma linha lançou o JOHNSON’S® Body Wash, que limpa e promove uma esfoliação suave, com ingredientes que deixam a pele do corpo iluminada. A fórmula ainda traz glicerina vegetal e óleo de damasco, que hidratam a pele.

JOHNSON’S® Sabonete, JOHNSON’S® Body Wash, e JOHNSON’S® Desodorant Clarifiant. JOHNSON’S® Sabonete, JOHNSON’S® Body Wash, e JOHNSON’S® Desodorant Clarifiant.

Como o rosto pede cuidados mais delicados, a sugestão é o sabonete líquido facialNEUTROGENA ® DEEP CLEAN® Grapefruit, que remove 99% das impurezas e oleosidade, e deixa a pele fresca. O produto, indicado para todos os tipos depele, pode ser encontrado em duas versões: 150 g e 80 g

NEUTROGENA ® DEEP CLEAN® Grapefruit. NEUTROGENA ® DEEP CLEAN® Grapefruit.

Dica extra: com a pele limpa e perfumada, o desodorante da Linha Iluminadora, o JOHNSON’S® Clarifiant, complementa a primeira parte do ritual de beleza, oferecendo proteção por até 72 horas. Além disso, clareia a pele sem agredir as axilas.

Hidrate

Na sequência, é a vez de hidratar a pele, para que se mantenha macia durante todo o dia. Para o corpo, não faltam ótimas opções de hidratantes. Basta encontrar uma versão que coincida com seus gostos pessoais de cheiro e textura. Duas sugestões também integram a nova Linha Iluminadora. Um dos lançamentos é a versão creme com textura tradicional, a JOHNSON’S® Body Lotion.

JOHNSON’S® Body Lotion e JOHNSON’S® Body Serum JOHNSON’S® Body Lotion e JOHNSON’S® Body Serum

Outra boa pedida é o JOHNSON’S® Body Serum, que se diferencia por trazer o dobro de glicerina e diferenciados agentes hidratantes. Sua textura é considerada ultraleve, de rápida absorção. E os minerais iluminadores (light reflectors) presentes em sua fórmula promovem um efeito radiante imediato.

Como o rosto pede um hidratante específico (a pele da face tende a ser mais fina, mais sensível e mais oleosa do que a do corpo, necessitando de ativos diferentes), a linha NEUTROGENA® HYDRO BOOST® é ótima opção, pois promove hidratação dia após dia. Além de hidratante, é um renovador dos níveis de água da pele, com ácido hialurônico, que combina hidratação intensa e ajuda a restabelecer os níveis saudáveis de água na pele. Isso sem falar da versão que agrega proteção solar (FPS 25).

NEUTROGENA® HYDRO BOOST® Water Gel Facial, NEUTROGENA® HYDRO BOOST® Gel FPS 25 e NEUTROGENA® HYDRO BOOST Gel-Creme Olhos NEUTROGENA® HYDRO BOOST® Water Gel Facial, NEUTROGENA® HYDRO BOOST® Gel FPS 25 e NEUTROGENA® HYDRO BOOST Gel-Creme Olhos

A linha é composta por três produtos: NEUTROGENA® HYDRO BOOST® Water Gel Facial, oil free, que garante 48 horas de hidratação, sem obstruir os poros; NEUTROGENA® HYDRO BOOST® Water Gel FPS 25, que combina o benefício do filtro solar além da hidratação; e o NEUTROGENA® HYDRO BOOST® Gel-Creme Olhos, desenvolvido exclusivamente para a área dos olhos, com consistência gel-creme.

Proteja

Pronto! Pele limpa e hidratada, chegou a hora de protegê-la antes de ir para a rua e se expor aos raios solares. O protetor solar é item essencial nesse ritual diário de cuidado com a pele.

NEUTROGENA® SUN FRESH® Radiance FPS 60, NEUTROGENA® SUN FRESH® Facial Controle de Brilho com Cor e MINESOL® Oil Control Serum Antioxidante FPS 30. NEUTROGENA® SUN FRESH® Radiance FPS 60, NEUTROGENA® SUN FRESH® Facial Controle de Brilho com Cor e MINESOL® Oil Control Serum Antioxidante FPS 30.

Entre as opções lançadas recentemente, o destaque é para o NEUTROGENA® SUN FRESH ® Radiance FPS 60, que não apenas protege a pele do corpo como também oferece efeito luminoso imediato desde a primeira aplicação (tal qual um iluminador usado para maquiar). Para o rosto, também há a versão NEUTROGENA® SUN FRESH® Facial Controle de Brilho com Cor, disponível com FPS 60. Com textura gel-creme de rápida absorção, tem partículas que controlam a oleosidade e o brilho por até 12 horas, sem obstruir os poros.

Como inovação nunca é demais, outra opção bem interessante é o MINESOL® Oil Control Sérum Antioxidante FPS 30, de ROC®, que é o primeiro protetor solar antioleosidade e antiidade em serum do mercado. Oferece alta proteção UVA e UVB e é indicado principalmente para peles mistas e oleosas, prevenindo os primeiros sinais de envelhecimento.