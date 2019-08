Dakota Johnson ‘juntou’ os dentes separados que eram sua marca registrada

A atriz Dakota Johnson (“Cinquenta Tons de Cinza”) surgiu levemente diferente na coletiva de impensa do filme “The Peanut Butter Falcon“, na última sexta-feira (2). A novidade estava no sorriso dela: em vez de exibir os dois dentes da frente levemente separados, o que era como uma marca registrada dela, ela estava com o sorriso sem nenhum espacinho.

–

Chamado tecnicamente de diastema, ou, em inglês, gap teeth, os dentinhos separados são considerados por muita gente um charme – mas há quem enxergue como um defeito estético.

O diastema pode ser corrigido com o uso de aparelho ortodôntico, ou, caso a separação não cause nenhum prejuízo de saúde, e seja apenas um incômodo estético, com resina, cerâmica ou a chamada lente de contato dental.

No Twitter, muitos fãs de Dakota notaram a mudança – e muita gente lamentou que ela não seja mais uma representante do clube dos dentinhos separados, que conta com outras famosas como Madonna e Brigitte Bardot.