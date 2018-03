Símbolo máximo da beleza nos anos 2000, Angelina Jolie é considerada uma das mulheres mais bonitas do mundo até hoje. Além disso, ela tem dois Oscars em casa – um pela pela atuação em “Garota Interrompida” e outro honorário, pela causa humanitária – e é uma mulher inspiradora em vários aspectos. Mesmo assim, a gente bem sabe como Hollywood é cruel com as mulheres que passam de uma certa idade.

Em entrevista a InStyle, a atriz de 42 anos falou sobre envelhecer e deu declarações muito maravilhosas. “É incrível, eu me olho e vejo que estou parecida com a minha mãe. Isso me dá uma sensação boa. Eu vejo meu envelhecimento e amo, porque isso significa que eu estou viva, que eu estou vivendo”.

Mas, como a grande maioria das mulheres, ela também se incomoda com certas marcas do tempo – e não esconde isso. Junto ao desabafo, Angelina falou sobre a forma como encara suas “falhas”.

“É claro que eu não amo as manchas escuras que aparecem por causa de uma gravidez ou qualquer coisa assim. Eu vejo minhas falhas. Mas o que eu gosto de ver não é sobre estrutura e aparência, é o fato de eu enxergar minha família no meu rosto”.

Ver o corpo envelhecer é um processo doloroso para muitas mulheres, pois a perfeição inatingível nos é cobrada o tempo todo. E é por isso que declarações como a de Angelina são tão inspiradoras, né?