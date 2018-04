Demi Lovato expõe as ~falhas~ de seu corpo e dá recado inspirador

Demi Lovato não esconde de ninguém que sofria de distúrbios alimentares e já abriu o coração diversas vezes sobre sua luta contra a bulimia. Hoje, ela não nega que se preocupa com a alimentação e faz exercícios regularmente, mas levanta a bandeira de que não vale a pena se matar pelo corpo perfeito.

Recentemente, através do stories do Instagram, Demi resolveu expor as ~falhas~ de seu corpo e frisou: “mesmo assim eu continuo me amando”.

“Estrias e gordura extra.. e mesmo assim eu continuo me amando” “Estrias e gordura extra.. e mesmo assim eu continuo me amando”

“Celulite. E mesmo assim eu continuo me amando” “Celulite. E mesmo assim eu continuo me amando”

“Sem espaço entre as pernas para mim. E mesmo assim eu continuo me amando” “Sem espaço entre as pernas para mim. E mesmo assim eu continuo me amando”

“Eu estava no Instagram e comecei a me comparar com essas modelos de Instagram e eu pensei comigo mesma ‘alguém precisa mostrar aos meus fãs e a qualquer pessoa que estiver vendo o meu perfil que o que você vê nem sempre é real’. Então eu decidi abraçar as minhas falhas. E eu nem gosto de chamar isso de ‘falhas’, é apenas parte do que eu sou”, disse ela em entrevista ao E!.

Demi revela que costuma levar um personal trainer e um nutricionista nas turnês, para não deixar os exercícios de lado e não se jogar no junk food. Mesmo assim, ela diz que faz mais dietas e que se permite comer besteiras quando tem vontade.

“Eu sou uma garota que ama doces. Pode ser bolo de aniversário, brownie, ou um cookie… eu realmente amo doces”, diz Demi sorrindo.

E às mulheres que hoje em dia estão infelizes por causa do espelho e da balança, a cantora dá um conselho: “Tente focar nas coisas pelas quais você é grata. É muito importante que você encontre gratidão na sua vida e que dê foco às coisas positivas. E quando você estiver apta a fazer isso e estiver apta a ajudar os outros, você vai conseguir olhar para si de fora para dentro e vai ter uma nova perspectiva sobre sua vida. As vezes isso é um desafio enorme e é realmente difícil, mas é algo que me ajuda diariamente e, por enquanto, está funcionando”.