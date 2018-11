Verão é sinônimo de pernocas de fora no dia a dia, biquíni e maiô na praia e na piscina, blusas sem manga o tempo todo. E, para muitas mulheres, vem a vontade de se livrar dos pelos. Se este for seu caso – porque não é obrigatório, viu? Quem manda no seu corpo é você, e se você quiser sair por aí linda, leve e solta com seus pelos à mostra, arrase! – e você for adepta da depilação com cera quente, é importante tomar alguns cuidados para evitar pelos encravados, manchas e irritações.

As especialistas Patrícia Almeida (responsável técnica da rede Depile-se) e Carla Becker (biomédica esteticista) dão, a seguir, dicas para você se prevenir contra esses contratempos e ficar com a pele lisinha o verão inteiro. Já pegue seu protetor solar e venha com a gente!

Como evitar pelos encravados pela depilação

Os pelos podem encravar depois da depilação por várias razões. As duas principais são eles ainda estarem envolvidos por um pequeno folículo ou não ser respeitada a direção do crescimento deles.

No primeiro caso, o que resolve é esfoliar a pele três dias antes da depilação, para desprender os pelos dos folículos. No segundo, é contar com o serviço de profissionais bem preparados; se você mesma for fazer em casa, lembre-se de passar a cera na direção em que eles crescem e puxar a cera na direção contrária.

Como evitar espinhas no rosto causadas pela depilação

Na verdade, elas não são causadas pela depilação em si, mas pela maquiagem passada no rosto logo após a retirada dos pelos.

Os poros ficam mais abertos e, por causa do contato com a cera quente e da força feita para que ela arranque os pelos, mais sensíveis. Base, pó compacto, corretivo, iluminador e qualquer outro item da make causam uma obstrução desses poros, o que pode levar à foliculite, que nada mais é do que uma infecção no bulbo por onde o pelo nasce. A aparência é de microespinha.

O ideal é esperar 24 horas para passar maquiagem sobre a área depilada.

Como evitar manchas na pele depois da depilação

Em primeiro lugar, é indispensável que a temperatura da cera esteja adequada para a aplicação na pele – se estiver muito alta, certamente causará queimadura e manchas.

Isto resolvido, lembre-se de lavar a pele e aplicar protetor solar nela antes de se expor ao sol no pós-depilatório (mesmo que seja o sol normal do dia a dia, não precisa ser na praia ou na piscina), pois substâncias da cera que restarem na pele podem causar manchas quando os raios solares entrarem em contato com ela.

Como evitar irritações nas axilas no pós-depilatório

As irritações são causadas pelos desodorantes com álcool, apenas isso. Portanto, nada de passar algo desse tipo depois da depilação. Pelo menos nas 24 horas seguintes, opte por um desodorante sem álcool.