Descobrimos qual é o esmalte de Giovanna Antonelli em ‘Segundo Sol’

Depois que Luzia, interpretada por Giovanna Antonelli, voltou da Islândia na novela “Segundo Sol“, um detalhe chamou muito a atenção da audiência. A cor do esmalte que ela usa nas unhas não passa despercebida. Trata-se de um roxo vibrante com acabamento fosco, que rouba o olhar a cada cena que aparece. Desde o fim de maio, as buscas no Google para descobrir qual é a cor que ela usa nas mãos cresceram 100 vezes!

Luzia (Giovanna Antonelli) em cena de “Segundo Sol”. Repare nas unhas roxas! Luzia (Giovanna Antonelli) em cena de “Segundo Sol”. Repare nas unhas roxas!

Pois descobrimos qual é o vidrinho de esmalte que dá às unhas de Luzia essa cor tão especial. Trata-se do esmalte Arrepiada, da marca Hits Speciallità. A atriz já vinha exibindo a cor em seu Instagram há alguns meses.

Por @eufernandotorquatto A post shared by Giovanna Antonelli (@gioanto) on Apr 9, 2018 at 4:53pm PDT

O roxo fosco faz parte da nova coleção de esmaltes que leva o nome da atriz. Além do Arrepiada, a coleção conta com o glitter Abusada, o bronze Admirada, o azul Arrojada e o chumbo holográfico fosco Ousada.

A melhor notícia é que todos os esmaltes da coleção têm um precinho amigo. Cada vidrinho custa R$ 5,90 e dá para comprar online na loja da marca, que entrega em todo o Brasil.

Giovanna Antonelli já tem experiência em fazer esmaltes virarem mania. Em 2014, quando estrelou a novela “Em Família”, a atriz fez o azul “Frio na Barriga” esgotar nas prateleiras. Lembra?

Alguém duvida que esse novo esmalte também vai virar mania?