Dia do Batom: M.A.C, O Boticário e Sephora dão brindes e descontos

Batom é o ítem de maquiagem mais querido do mundo, e, por isso, ganhou um dia em homenagem a ele. É neste domingo (29), que se comemora o batom, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E para celebrar esse dia, marcas como M.A.C e O Boticário, e a loja multimarcas Sephora vão dar brindes e descontos para as consumidoras.

Na M.A.C funciona assim: tanto no sábado (28), quanto no domingo (29), quem comprar qualquer produto na categoria lábios nas lojas M.A.C vai ganhar um pop socket – aquele acessório para segurar melhor o celular. Se comprar dois ou mais ítens para os lábios, você ganha um batom – em cores selecionadas pela marca.

Já O Boticário está com uma promoção de sexta (27) a domingo (29). Na compra de um batom, das linhas Make B ou Intense, você leva outro da cor que quiser. Isso vale para os batons “bala” (não vale para os líquidos, stick, brilho ou gloss labial), cremoso ou mate. E a promoção é apenas para as lojas físicas.

A Sephora já está com promoções por causa do aniversário da loja no Brasil – 15% de desconto em todos os produtos no site até o sábado (28) e nas lojas até domingo (29). Além disso, no sábado (28) a loja comemora o Dia do Batom antecipadamente: quem comprar no site vai ser presenteado com um batom da marca francesa Make Up For Ever.

Boa oportunidade para renovar o estoque de batons, não é, girl?