8 dicas para a hidratação de cabelos caseira parecer de salão

Não importa a cor, a textura, o comprimento ou a quantidade de intervenções que fazemos nos fios: quando o assunto são os cabelos, toda mulher deseja estar com eles sempre bem cuidados. Só que a vida corre, os boletos não dão folga e nem sempre há tempo ou dinheiro para fazer uma hidratação por semana no salão.

Nesses casos, o caminho mais inteligente e prático é partir para a hidratação capilar caseira. O investimento em bons produtos se dissolve no número de vezes que você os utiliza e as sessões podem ser até de madrugada.

Conversamos com os especialistas Aline França (cabeleireira e técnica de produtos da Inoar), Cristina Bellini (cabeleireira e coordenadora técnica da Acquaflora) e Gui Orbêa (hairstylist e embaixador da Lowell Cosméticos), que nos passaram dicas de ouro para sua hidratação de cabelos caseira não deixar nada a desejar em relação às de salão.

Escolha produtos específicos para seu tipo de cabelo

Esta é a regra número 1 para escolher qualquer produto que será aplicado nos fios, seja um xampu de uso diário, seja uma máscara de tratamento.

Para a hidratação, você precisará de cremes, óleos ou máscaras. A primeira coisa a olhar nos rótulos é justamente a que tipo de cabelos eles são destinados. Secos, danificados por química, danificados pelo sol, danificados por calor (de secador, chapinha ou babyliss), tingidos, descoloridos, mistos, oleosos? Lisos, ondulados, cacheados, crespos? Identifique qual se adapta às suas características e aí está seu produto ideal. São dezenas de opções, algumas certamente serão ótimas para você.

Se tiver dúvida sobre qual é exatamente seu tipo de cabelo, passe por uma consulta com uma dermatologista para matar essa charada antes de investir em produtos. Ela própria pode indicar alguns que considere bons, inclusive.

Dê preferência a produtos de marcas de qualidade reconhecida

A boa fama de algumas marcas de cosméticos não ocorre à toa: elas investem em tecnologia para seus produtos serem cada vez melhores e mais práticos para a mulher contemporânea. Por isso, na hora de escolher seu creme, óleo ou máscara de hidratação, dê preferência aos que venham de laboratórios reconhecidos, com qualidade comprovada.

Eles podem custar um pouco mais caro, mas os riscos de danificarem seus fios são muito pequenos.

Fique atenta aos princípios ativos do produto de hidratação

Alguns produtos de hidratação são mais eficazes para necessidades específicas graças aos seus princípios ativos. Organizamos um guia básico, que vale para cabelos lisos, ondulados, cacheados e crespos:

– Cabelos secos ou danificados: óleo de argan, óleo de coco

– Cabelos opacos: manteigas em geral (de karité, por exemplo), ômega 3

– Fios ressecados pelo sol, praia ou piscina: óleo de coco, silicone de alta performance, vitamina E

– Cabelos oleosos ou mistos: ativos herbais (aloe vera, abacate etc.) e antioxidantes

– Cabelos totalmente naturais: colágeno

– Cabelos com coloração: óleo de café, vitamina F

– Cabelos descoloridos: ojon, aloe vera

– Cabelos danificados pelo calor de aparelhos: vitamina F

– Cabelos com muitas pontas duplas: ceramida

ATENÇÃO: loiras, naturais ou tingidas, devem evitar o óleo de argan, que libera pigmentos amarelos e altera a cor destes fios.

Aplique o creme, óleo ou máscara de hidratação nos cabelos limpos e úmidos

O melhor lugar para passar seu produto de hidratação nos cabelos é o box do chuveiro: o ideal é que os fios estejam recém lavados e úmidos para receber o creme, óleo ou máscara.

A ordem correta é: lavar os cabelos com um xampu antirresíduos (as cutículas dos fios ficarão abertas, prontas para receber o tratamento do creme, óleo ou máscara), enxaguar bem e tirar o excesso de água dos fios, aplicar o produto de hidratação, esperar agir, enxaguar bem, finalizar com um condicionador (que fechará as cutículas dos fios) e fazer o enxague final.

Respeite o tempo de ação do produto de hidratação

Essa informação sempre vem bem visível nos rótulos, e o tempo nunca é longo – varia entre 3 e 10 minutos. Hoje em dia, os produtos são desenvolvidos para acompanhar o nosso ritmo de vida, que é corrido, e o tempo determinado é suficiente para o tratamento necessário. Pode confiar.

Além disso, deixar um creme, óleo ou máscara por mais tempo que o necessário pode ter o efeito contrário e resultar em fios pesados e duros. Isso porque todos os produtos necessitam da água como meio condutor para agirem no interior dos fios, e quanto mais o tempo passar, menos água haverá para eles e mais eles se fixarão na parte externa dos cabelos.

Não use touca térmica

As toucas térmicas são tradicionais, mas não são recomendadas hoje em dia, pois a temperatura que elas atingem é muito alta e pode danificar o couro cabeludo.

Porém, aquecer um pouco a cabeça nos minutos de atuação do produto hidratante não faz mal. Se o calor fizer você se sentir melhor e mais confiante no poder da hidratação, pode colocar uma toalha quente ao redor da cabeça. Basta passá-la na água quente, torcê-la bem, para que ela fique apenas úmida, e pronto.

Enxague os cabelos com água fria

Ou pelo menos morna. Enfim, que não seja quente.

Quanto mais fria a água do enxague, mais ela ajuda a fechar as cutículas dos fios, deixando os cabelos mais brilhantes.

Repita a hidratação uma vez por semana

Os resultados de uma hidratação caseira bem feita são maravilhosos, mas não são eternos. Para manter os cabelos sempre lindos, refaça a hidratação semanalmente – é a mesma frequência recomendada para quem faz nos salões. É tão rápido e os resultados compensam essa dedicação mínima aos cabelos.