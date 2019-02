DIY: Nail art para quem está cansado de nail art

A nail art domina as redes sociais com diversos tutoriais gráficos ultracoloridos. Alguns desenhos, de tão sofisticados, demandam de técnica, paciência e muito treino. Entre os milhões de tutoriais, encontramos este super fácil de fazer, bonito e delicado.

1) Você vai precisar de uma base transparente, pode ser qualquer esmalte mais claro. Ela dará um brilho.

2) Escolha o tom da sua francesinha. Aqui, ele é brilhante e dourado, mas você pode escolher o tom que preferir.

Reprodução/Xovain Reprodução/Xovain

3) Pinte você mesma a francesinha. Sem adesivos nem nada. A ideia é essa mesmo.

4) Finalize com um extra brilho e voilá! Você terá unhas divertidas, lindas e sem muito tempo gasto.

Reprodução/Xovain Reprodução/Xovain

Este segundo efeito é bem parecido:

1) Comece com a base.

2) Escolha o tom de sua preferência.

Reprodução/Xovain Reprodução/Xovain

3) Com um pincel pontiagudo ou a pontinha do pincel de seu esmalte, pingue uma bolinha bem próxima de suas cutículas. Faça isso em todas as unhas.

4) Finalize com o extra brilho e aprecie suas unhas minimalistas.