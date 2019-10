Dua Lipa combinou a nail art com as unhas do namorado, Anwar Hadid

É, parece que para ser um casal descolado em 2019 é preciso sair bem “combinandinho” com a pessoa amada. Miley Cyrus, que até pouco tempo atrás namorava Kaitlynn Carter, era uma que adorava combinar os lookinhos com a garota, assim como o faz Maisie Williams, que além de coordenar as produções de moda com o namorado, Reuben Selby, aposta, também, em maquiagens alinhadinhas com o boy.

Pois bem, o fato é que essa “tendência” atingiu outros níveis e, na última quarta-feira (2), a cantora Dua Lipa – agora adepta do cabelo bicolor – saiu para um passeio pelas ruas de Nova York ao lado do namorado, Anwar Hadid (irmão das supermodelos Gigi e Bella), e a gente só conseguiu reparar nas unhas coloridas do casal que, apesar de diferentes entre si, davam um match perfeito.

–

Os dois compareceram ao famoso salão nova-iorquino Nails by Mei, comandado por Mei Kawajiri, para colocar as nail arts em prática. Enquanto as unhas de Dua tinham uma base bege puxada para o areia, e eram decoradas com desenhos geométricos em tons de branco, verde-neon, rosa clarinho e pink, as unhas decoradas de Anwar não possuíam desenhos, mas letras, e obedeciam à mesma paleta.

Aqui, as unhas de Dua Lipa…

… e, aqui, estão as unhas de Anwar:

É aquele ditado, né? Casal que faz as unhas junto, permanece junto!

–

Viva o amor!