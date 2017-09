É triste saber a razão do preenchimento labial de Kylie Jenner

Kylie Jenner resolveu abrir o jogo sobre o preenchimento labial que fez há alguns anos. No último domingo (10), durante o reality show “Life of Kylie”, ela contou um pouco do trauma que desenvolveu na adolescência, por causa de um crush – bem embuste, por sinal.

“Foi durante o meu primeiro beijo… o menino falou ‘eu não acho que você deve beijar bem porque você tem a boca muito pequena'”, disse a irmã mais nova do clã Kardashian-Jenner. Ela contou que tinha 15 anos na época e que não conseguiu superar o tal comentário, por isso recorreu ao procedimento.

“Quando um garoto que você gosta fala isso, sei lá… isso realmente me afetou. Eu não me sentia desejada, nem bonita”, completou. Infelizmente, histórias como essa são bem corriqueiras, né? Especialmente na adolescência, é muito comum sofrer por conta de comentários maldosos, ainda mais quando eles dizem respeito à aparência física.

Vale lembrar que a transformação facial de Kylie é bastante polêmica. Ela já declarou que o preenchimento labial foi a única intervenção cirúrgica a que se submeteu em nome da estética, mas muita gente acredita que isso não seja verdade. Confira o ante e depois da moça: