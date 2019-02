Emma Stone usou, talvez, o make mais lindo do ano no red carpet

Emma Stone é o tipo de atriz que todo mundo ama: bem-humorada, fashionista e extremamente talentosa. E é fato, ela sempre aparece incrível no tapete vermelho. Ainda mais agora!

Promovendo o elogiado “La La Land”, musical no qual ela atua com Ryan Gosling (suspiros!), a artista está se superando a cada aparição. Impecável e fonte infinita de inspiração.

Na premiere do filme em Los Angeles, que aconteceu no último dia 6, por exemplo, ela estava especialmente maravilhosa. E arrasou no vestido + sapatos Prada.

Mas tão incrível quanto o vestido, estava o make de Emma – talvez, o mais lindo do ano. Olha só:

Agora mais de perto:

Além do batom pêssego, a atriz escolheu delinear e contornar os olhos com sombras metalizadas em tons de azul, prata e lilás. Uma fofura!

Para chegar nesse efeito, ela aplicou a sombra lilás na pálpebra superior descendo até o canto externo dos olhos. Na pálpebra inferior, sombra azul. Ela finalizou o make perfeito com a sombra prata no canto interno.