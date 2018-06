Essas unhas de pente são a mais nova bizarrice no mundo da nail art

O salão russo Nail Sunny vem se mostrando uma fonte inesgotável de exemplares bizarros de nail art. Foram eles que criaram as pavorosas unhas de dentes que a gente já mostrou por aqui.

Agora, as manicures de lá apareceram com uma nova invencionice bem inusitada: as unhas de pente de cabelo. E tem até vídeo explicando como fazer.

Não dá para negar que a ideia é muito criativa, especialmente pelo fato de ser bem simples, e, ao contrário das unhas de dentes, essas aqui não parecem ter saído de um filme de terror – elas são até simpáticas. Mesmo assim, haja disposição e coragem para ter isso na ponta dos dedos, né?

E tem também a ~versão estendida~ para coçar as costas.