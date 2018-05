Esta chinesa consegue ficar A CARA da Mona Lisa só com maquiagem

Quem disse que maquiagem não pode ser usada como forma de arte realmente nãao conhece nenhum makeup artist bom ou pelo menos passou cinco minutos vendo o que esses profissionais conseguem criar do zero no rosto deles mesmos ou de outras pessoas.

E para provar isso, He Yuya, uma vlogger chinesa, decidiu mostrar que realmente entende de maquiagem e tem uma habilidade incrível. Ela conseguiu, usando apenas make, ficar igual a Mona Lisa, criação de Leonardo da Vinci e, provavelmente, a pintura mais famosa do mundo.

Olha só o vídeo!

E ela é a rainha do make mesmo! Além de recriar no próprio rosto a pintura, a chinesa já fez looks de Tilda Swinton e até da Selena Gomez.