Estas foram as melhores maquiagens das famosas no Oscar 2018

O Oscar 2018 aconteceu neste domingo (4), em Los Angeles, e é claro que foi tomado por várias mulheres poderosas do entretenimento, e cada uma delas criou a sua própria combinação de maquiagem para poder mostrar toda sua personalidade.

Como sempre, alguns dos destaques devem ser vistos e revistos mais vezes, e, para ajudar você nessa missão, o Porfirio Passos, expert makeup artist do Estúdio W, salão de beleza das celebridades, em São Paulo, vai te contar tudo que ele amou nas belezas das famosas no evento.

Olha só o que ele falou!

Allison Williams

“Pele com acabamento acetinado, contorno e iluminação suaves. Nos olhos sombra marrom e dourada delineando a pálpebra inferior, cílios postiços extra longos e sobrancelhas marcadas e um batom nude de acabamento acetinado. Make leve, para um aspecto de suavidade e vigor.”

St Vincent

“Optou pelo foco nos lábios usando um batom vermelho, para contrastar com todo o preto do look. Sobrancelhas ultradefinidas, sombra marrom e vinho esfumadas da pálpebra móvel ao côncavo, dão essa conotação de olhar sensual. Na pele base superleve, e contorno mais marcado nas maçãs.”

Jane Fonda

“Make superbonito que realçaram os traços de Fonda, olhos esfumados em marrom e laranja que contrastam com a cor dos olhos da atriz, fazendo-os parecem ainda mais azuis, o combo cílios e delineado na pálpebra superior e inferior dão a sensação que os olhos são maiores. Blush e batom rosa conferem cor ao rosto e passam a sensação de frescor.”

“Amei a make all nude dela. Pele super uniforme, com contornos e iluminação na medida. Côncavo suavemente marcado com uma sombra marrom e pálpebra iluminada, para arrematar cílios poderosos e delineador para definir o olhar. Nos lábios um batom cor de boca e gloss.”

Gina Rodriguez

“Mais uma que optou pela pele leve, que por sinal está uniforme. Make todo esfumado, sombra iluminadora na parte interna dos olhos e marrom clara nos cantos externos, e um batom nude nos lábios. Em uma maquiagem tão básica, as sobrancelhas contrastaram e chamam a atenção por estarem marcadas/escuras demais se comparadas ao resto.”

Elisabeth Moss

“Elisabeth também optou por um make ultraleve, mas colocou o focos nos lábios, usando um batom em tom mais rosado/cereja. Isso cria um foco o que deixa o make mais harmonioso. Sobrancelhas corrigidas na medida emolduram e levantam o olhos.”

“Olhos esfumados em marrom, dourado e preto, esse esfumado saindo em direção a lateral suaviza o olhar e confere um ar de mistério. Pele fresh perfeita, superbem iluminada e contornada, com acabamento bem natural. E nos lábios um batom com fundo marrom que está em alta. Linda! Acertou em cheio!”

Greta Gerwig

“A pele dela está superbonita, acertou ao escolher sombra iluminadora, delineado, e batom vermelho. O resultado é um make leve com ar jovial e despretensioso.”

Saoirse Ronan

“Ultramoderna, minimalista, usou o mesmo tom (pêssego) só que em diferentes texturas, nos lábios, blush e olhos, e com a sobrancelha bem marcada.”

Margot Robbie

“Amo esse make fresh e iluminado que a Margot está usando. Ela é linda e não precisa mesmo de muito. Também optou por usar tons iguais (rosados) na sombra iluminadora, no blush cremoso e no batom com acabamento em gloss. Bastante máscara nos cílios e sobrancelhas ultracorrigidas arrematam o look. Amei!”

Viola optou pelo olho esfumado em preto e cílios ultravolumosos e compridos. Supersensual! Eu amei o make, os olhos, o batom nude e os contornos muito bem feitos.”

Gal Gadot

“Optou pelo foco nos lábios, usando um batom vinho com textura acetinada, olhos com iluminador dourado e sombra marrom esfumada, delineador preto esfumado na raiz dos cílios inferiores e superiores, que realça o formato amendoado dos olhos dela. Blush marrom de contorno nas maçãs, para acentuar o formato do rosto.”

Emma Stone

“Usou o mesmo tom em diferentes texturas e partes do rosto. Com uma pegada anos 1980, foco no blush rosa esfumado em direção as têmporas. Rosa, pêssego esfumados na pálpebra, lápis vinho metálico esfumado na raiz dos cílios inferiores e delineador preto para marcar o olhar. Batom rosa e gloss para finalizar o look. Amei muito!”

Emily Blunt

“Nada marcado, tudo leve e quase etéreo. Está tudo suavemente esfumado, desde a sombra marrom ao redor dos olhos ao blush rosado nas maçãs, os contornos bem leves e a iluminação pontual. O batom rosa claro semiopaco finaliza a make com delicadeza. A maquiagem está linda e combina com todo o resto do look.”

Zendaya

“Mais uma que optou por um make que aparece! Eu amo! A pele está superbem contornada e iluminada, parece que ela tem um spot de luz só para o rosto dela. O make em tons terrosos, com olhos marcados em preto e pálpebra e côncavo marrom, denotam mistério e sensualidade. As sobrancelhas bem definidas levantam o olhar. Como o foco está nos olhos o batom usado foi cor de boca com gloss incolor.”

Sandra Bullock

“Optou pelo foco nos olhos. Fez um olhão esfumado preto, com iluminação perolada no canto interno. Pele com contorno e iluminação leves, blush rosa claro para dar uma corada leve no rosto e batom nude. Foi pelo mais seguro e acertou.”

Danai Gurira

“Pele supercontornada e iluminada, realçaram o formato do rosto de Danai. Olhos contornados em pretos, cílios poderosos e sobrancelhas bem definidas fazem este make moderno, arrojado e minimalista.”

Jennifer Garner

“Parecido com o make de Danai, o foco aqui está nos olhos. Contornados de preto, sem muitas sombras esfumadas, marcam o olhar. No rosto, contornos na medida, acentuam a estrutura da face da atriz. Blush e batom rosa para um rosto mais saudável. Simples e linda.”

Nicole Kidman

“Pele perfeita, coberta na medida. Ela optou pelo foco nos lábios, usando um batom vermelho claro alaranjado .Nos olhos usou cílios postiços bem cheios e com bastante volume, o que faz parecer que os olhos são maiores. Adorei!”

Lupita Nyong’o

“Pele bem contornada com acabamento acetinado, conferindo vigor para a pele. Nos lábios um batom acobreado com acabamento de brilho. E os olhos com sombras preta e azul esfumadas (que ela sempre usa e fica linda) da um toque divertido e moderno. Sem precisar fazer um olho super colorido.”

Andra Day

“Para realçar os lindos olhos dela, foi usada uma sombra cereja/vinho esfumadas na parte externa e côncavo. Cílios postiços muito bonitos, cheios e compridos na medida. Além dos olhos estarem contornados de preto. A pele está perfeitamente iluminada e contornada, parece que é um spot de luz só para ela. Nos lábios um batom rosa mais fechado com acabamento em gloss. Amei muito!”