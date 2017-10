Este é o segredo da Kim Kardashian para acabar com as olheiras

As temidas olheiras! E, é, quase ninguém gosta delas, exceto se você for uma vampira, óbvio. Brincadeiras à parte, mesmo com horas de sono suficientes e uma rotina de beleza equilibrada, para muitas pessoas, esses pontos escuros embaixo dos olhos simplesmente não vão embora. E, bem, até a Kim Kardashian, uma pessoa com acesso a todos os tratamentos de beauté do mundo, sofre desse “probleminha”. “Eu sempre lutei contra elas”, revelou a empresária no aplicativo dela.

Leia Mais: Os melhores produtos e procedimentos para amenizar as olheiras

Não mais. Com a ajuda do dermatologista Harold Lancer, ela descobriu um segredo que a ajudou muito no combate das olheiras: a posição escolhida para dormir. No app, o médico explica: “você costuma dormir de bruços ou de lado? Ambas as posições deixam o seu rosto em contato direto com o travesseiro colocando muita tensão na pele ao redor dos olhos”. Então, mesmo dormindo sete ou oito horas, as olheiras ainda estarão lá.

A solução? De acordo com ele, deitar com a barriga para cima. “Essa posição vai ajudar não somente seu rosto, mas, por exemplo, o tórax, além de evitar possíveis rugas”, disse.

Ele também recomendou o uso de travesseiros mais altos quando os olhos estiverem muito inchados porque eles auxiliam para afastar os fluidos dessa região, uma das mais finas e delicadas do corpo.