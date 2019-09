Estou chocada com o vídeo da transformação da Angelina Jolie em Malévola

Ora, ora! “Malévola 2: Dona do Mal” tem data de estreia prevista para 17 de outubro e a Disney, desde já, investe em uma divulgação pesadíssima para o filme. Recentemente, o estúdio liberou um material que faria qualquer louca por beleza suspirar: um vídeo com os bastidores de toda a transformação da já glamourosa Angelina Jolie na extramamente glamourosa vilã Malévola.

Em um timelapse (aquelas gravações com efeito acelerado) com menos de um minuto, é possível acompanhar o longo processo – que, na real, dura quase três horas! – de caracterização da atriz. Tudo começa com ela sentada em uma cadeira e, cercada por maquiadores e cabeleireiros, a mágica começa!

Antes de mais nada, a pele dela parece já estar “feita” e a maquiagem nos olhos aplicadíssima. Dito isso, a gravação começa com o cabelo de Angie dividido em duas tranças altas que viram coques para a colocação da base do acessório de cabeça (aka, os famosos chifres). Então, alguns profissionais dão uma última retocada no make para receber as próteses nas maçãs do rosto da artista.

Os chifres, em toda aquela glória maligna, são finalmente colocados e o detalhe final são as próteses dentárias. O vídeo termina com o icônico sorriso da Angelina que, reza a lenda, se você olhar fixamente pode fazer qualquer um cair em sono profundo.

Cuidado e assista por sua conta e risco!