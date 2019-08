“Euphoria” termina perfeita e com os makes mais loucos e incríveis da TV

Repleta de polêmicas muito antes de estrear, “Euphoria”, da HBO, exibiu o último episódio da primeira temporada no domingo (4). Se antes de estrear, as discussões eram basicamente em torno do número sem precedentes de pênis (cerca de 30!) exibidos em apenas uma cena, após 8 capítulos é possível dizer que a série foi muito além dessa bobagem e conseguiu criar um dos primeiros retratos televisivos fieis da Geração Z – e de forma quase perfeita.

Nudes vazados (ou como tirar um nude de forma satisfatória), abuso de substâncias ilícitas (e lícitas), divórcio, depressão, ansiedade, bitcoins estiveram entre os temas explorados e, como qualquer outra produção adolescente, os estereótipos estavam todos lá: o jogador popular, a líder de torcida, a garota gorda, o nerd… Mas, como na vida real, ninguém é uma coisa só e o criador Sam Levinson espertamente desenvolveu jovens que não se limitaram a esses arquétipos. O público ganhou personagens tridimensionais, com narrativas nunca antes contadas na TV e uma bela história de amor completamente original – estamos olhando para Rue (Zendaya) e Jules (Hunter Schafer). ❤ . “Euphoria” foi uma jornada especial!

Se isso não fosse suficiente, a produção caprichou na cinematografia, na trilha-sonora, nos figurinos e, principalmente, nas maquiagens. Coloridos, diferentões e com MUITO glitter, os makes, assim como o enredo do seriado, desafiaram o senso comum do que é ~bonito~ e reafirmaram o poder da maquiagem como meio de expressão. Ah, e fizeram um sucesso gigante nas redes sociais!

maquiagem de euphoria // eu tentando replicar pic.twitter.com/U061BvTzuF — gui (@paralherme) August 5, 2019

Eu nem gosto de usar maquiagem mas tenho vontade de um dia me maquiar que nem as meninas de euphoria, eu acho tao bonito pic.twitter.com/GrSRpnXUB1 — victøria eriksen EUPHORIA (@sracherbatsky) August 4, 2019

“Não é somente corretivo e ‘make de bonita’. Eu vejo como se as histórias fossem contadas por meio das maquiagens na face delas. É uma linguagem completamente nova, um novo estilo”, explicou Doniella Davy em entrevista à Cosmopolitan.

Ainda, de acordo com ela, que passou horas e mais horas fuçando o Instagram de diversas garotas da Geração Z, é exatamente assim como estão se expressando: “Esses jovens estão quebrando barreiras e não estão baseando a vida deles por arquétipos e estereótipos batidos”.

Como tributo a essa temporada impressionante (a 2ª já está garantida!), a gente, aqui do MdeMulher, selecionou 6 looks icônicos de beautè das principais personagens e pediu para o profissional Roosevelt Vanini, beauty artist do CKamura SP, comentar cada um deles para ficar mais fácil na hora de reproduzi-los.

Porque, se as personagens de “Euphoria” vão assim para a escola, a gente já está doida para estrear esses makes na balada.

Rue

“Mais uma pele bem natural, sem muito produto. Os olhos são esfumados de marrom, nos contornos inferiores e superiores. Principal destaque é o efeito de glitter ou sombra gliterizada escorrendo dos olhos em direção à face, imitando lágrimas escorrendo. Essa sombra glitterizada, na luz, reflete o brilho molhado com efeito de lágrimas. A boca é bem nude”, avalia Roosevelt.

Kat

“Esse é um make muito atual e bem bonito, com efeitos e tendências de cores do momento e uma leve pegada de anos 1980, porém um ar mais contemporâneo. A pele é glow, muito translúcida, com leve brilho e muito viçosa. A escolha para os olhos é muito atual e usável. Cores acessas, fortes e alegres para os olhos são uma grande tendência no momento“, diz.

Ele continua: “Aqui, optaram por um verde bem vibrante e aceso que traz o côncavo marcado e um sombreado em uma tonalidade de verde mais escura na parte de baixo, perto dos cílios inferiores. Os cílios ganham volume e dão contorno nessa maquiagem. A boca é coral, com um coral mais lavado, com uma camada mais sutil, com um efeito de que os lábios foram tingidos”.

Maddy 1

“Mais uma vez, pele super atual, glow e viçosa. Sobrancelha levemente sombreada, mas respeitando a naturalidade, sem se preocupar muito com desenho. Cara muito contemporânea e beleza jovem. A maquiagem não tem muita construção, é uma sombra rosinha cintilante de fundo e na raiz dos cílios um violeta / lavanda fazendo um esfumado na raiz dos cílios e sombreando um pouco a pálpebra móvel. Os cílios com máscara para marcar contorno, sem precisar de muita sombra. Completa a parte superior dos olhos um delineado gatinho, tendência que veio para ficar e é usado para tudo. A parte debaixo traz um delineado sutil contornando a raiz dos cílios inferiores, criando um efeito de olhos mais marcados, sem muita dramaticidade. Quando se contorna os cílios inferiores você cria esse efeito deixa os olhos maiores e formato mais amendoado. O grande detalhe dos olhos são as aplicações de pequenas pérolas no contorno do côncavo, que deixa a produção mais divertida, criando uma aparência blogueira / it girl”, avisa.

Maddy 2

“Mais um make muito atual com pele limpa, leve e glow, leve luminosidade e efeito natural. Aplicação de blush fazendo um sombreado no rosto para dar profundidade. Os olhos são muito atuais, conceito usável e contemporâneo, para uma jovem com toque mais moderno e fashion. Aplicação de sombra glitterizada na pálpebra movel, com delineado gatinho efeito maior e vazado feito com delineador azul, que deixa um efeito mais moderno e descolado”, explica.

“Nos cílios inferiores, mais uma vez contorno muito sutil com delineador acompanhando a raiz dos cílios, que ajuda a desenhar o olhar e deixar ele mais amendoado. Máscara deixando os cílios levemente volumosos com pontos, efeito cílios de boneca. Mulheres que gostam de algo mais tradicional conseguem imitar esse look usando apenas a sombra glitterizada, sem o delineador azul e também estarão muito atuais. A sombra glitterizada é uma tendência forte e o delineador vazado deixou a maquiagem mais descolada. A sobrancelha é interessante, ela traz os fios organizados, levemente escovados, sem retirar o excesso e sem desenho, deixando um aspecto muito natural. A boca é nude com luminosidade, que pode ser feita com gloss ou batom cintilante”, finaliza.

Jules 1

“Essa maquiagem da Jules traz olhos e pele com cores naturais, nude. O detalhe fica por conta do desenho gráfico nos cantos dos olhos, um desenho com delineador branco imitando flores. Esse é um make bem gráfico e o desenho é bem estilizado”, conta.

Jules 2

“Esse look é superfashionista e tem uma cara de alta moda. São três cores vibrantes e atuais: verde, rosa e vermelho. O foco é total nos olhos, deixando a pele e a boca naturais nude. Na boca, hidratante balm”, diz.

Ele continua: “A sobrancelha quase não aparece, quase apagada por completa, o que contribuiu para o aspecto moderno e fashion. Mais uma vez um toque anos 1980 com ar contemporâneo, apostando no color blocking nesses olhos”.