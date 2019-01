Existe uma linha de maquiagem inspirada na boneca Polly e ela é muito fofa

Crianças dos anos 90 e 2000 (também conhecidas como adultos de hoje em dia), cheguem mais, porque as marcas de moda e beleza perceberam que, se tem uma coisa que funciona para atrair a clientela de vez, é investir em produtos que despertem no público-alvo aquela saudade melancólica da infância – em resumo, a boa e velha nostalgia.

Pois saiba que é isso que a gigante dos brinquedos Mattel, em parceria com a loja multimarcas Hot Topic, acaba de fazer. A marca decidiu lançar uma coleção de camisetas, acessórios e itens de beleza, fofa de doer e 100% inspirada na primeira versão da Polly Pocket (de 1989), aquela bonequinha que vinha com peças de roupas, adereços e até imóveis (quem nunca teve o sonho da casa própria da Polly, no fim das contas?), todos em miniatura.

A linha, que foi desenvolvida para comemorar o aniversário de 30 anos (!) da Polly, virá, no total, com 17 itens diferentes, e ficará disponível para compra no site da Hot Topic a partir desta quarta-feira (16). E mesmo que a collab conte com uma maioria de itens de moda, a gente gostaria mesmo é de chamar sua atenção para os produtinhos de make/beleza, que são a coisa mais legal desse lançamento.

Por exemplo, é possível adquirir uma escova de cabelo, em formato de coração com espelhinho embutido, igual àquelas que a gente carregava na bolsa antigamente:

Escova de cabelo Hot Topic x Polly Pocket, 10 dólares (aproximadamente R$ 37,23 + frete/possíveis taxas) Escova de cabelo Hot Topic x Polly Pocket, 10 dólares (aproximadamente R$ 37,23 + frete/possíveis taxas)

Ou, se preferir, você pode investir em um quarteto de batons, com tonalidades que transitam entre cor-de-rosa e vermelho – e vem com o pincel mais gracinha que você já viu na vida:

Paleta de batons Hot Topic x Polly Pocket, 15 dólares (aproximadamente R$ 55,84 + frete/possíveis taxas) Paleta de batons Hot Topic x Polly Pocket, 15 dólares (aproximadamente R$ 55,84 + frete/possíveis taxas)

Por fim, temos esta paleta de sombras, que reproduz o interior da casinha da Polly e possui 10 cores democráticas, além do mesmo pincel fofo (porém, para olhos) mostrado acima:

Paleta de sombras Hot Topic x Polly Pocket, 17 dólares (aproximadamente R$ 63,29 + frete/possíveis taxas) Paleta de sombras Hot Topic x Polly Pocket, 17 dólares (aproximadamente R$ 63,29 + frete/possíveis taxas)

A coleção completa da Polly Pocket com a Hot Topic custa de dois a 40 dólares e, apesar da loja ser americana, ela entrega seus produtos para países do mundo todo. Sim, incluindo o Brasil.